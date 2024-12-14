AK Parti’nin 8.Büyük Olağan Kongreleri Karatay’da devam ediyor

AK Parti’nin 8. Büyük Olağan Kongresi hazırlıkları kapsamında ilçe kongreleri hızla devam ediyor.
AK Parti 8. Olağan İlçe Kongresi Karatay İlçe Başkanlığı seçimi başladı.
Akif Demirci'nin tek liste ile girdiği seçimde, 400 delege oy kullanacak.
Kongreye AK Parti İl Başkanı Hasan Angı, AK Parti Konya Milletvekilleri Mehmet Baykan, Hakan Özer, Meryem Göka ve Orhan Erdem, Merkez İlçe belediye Başkanları Hasan Kılca, Mustafa Kavuş, Ahmet Pekyatırmacı ve MHP İl Başkanı Remzi Karaarslan katılım sağladı.
AK Parti Karatay İlçe Başkanlığı 8. Olağan Kongresi ile seçilen ilçe başkanı ve yönetim listesi şöyle;
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