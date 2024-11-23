AK Parti’nin 8. Olağan İlçe Kongreleri Halkapınar ve Emirgazi’de devam ediyor

AK Parti 8. Büyük Olağan Kongre süreci Konya'nın Emirgazi ve Halkapınar ilçelerinde gerçekleşti. Her iki ilçede de coşkulu bir atmosferde gerçekleştirilen kongrelerde tek liste ile seçimlere gidildi.
Emirgazi İlçe Kongresi
AK Parti Emirgazi 8. Olağan İlçe Kongresi'nde mevcut başkan Uğur Çanakçı, tek liste ile adaylığını açıkladı. 420 delegenin katılımıyla gerçekleşti.
Halkapınar İlçe Kongresi
AK Parti Halkapınar 8. Olağan İlçe Kongresi'nde Cengiz Özdeş, tek liste ile seçimlere giriyor. 400 delegenin katılımıyla gerçekleştiği kongreye, AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, Merkez Disiplin Kurulu Üyesi Nazif Barış Çiftçioğlu, Konya Milletvekilleri Latif Selvi ve Orhan Erdem katıldı.
(Sibel Elmas)