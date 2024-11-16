AK Parti’nin 8. Olağan İlçe Kongreleri Konya’nın 2 ilçesinde yapıldı!

AK Parti'nin 8. Büyük Olağan Kongre süreci, Konya'nın Çeltik ve Tuzlukçu ilçelerinde devam ediyor.
Çeltik'te gerçekleşen 8. Olağan İlçe Kongresi'nde mevcut İlçe Başkanı Hacı Zuhal, tek listeyle seçime girdi. Kongrede 393 delege oy kullandı.
Tuzlukçu'da düzenlenen 8. Olağan İlçe Kongresi'nde ise Mevlüt Turpçu, tek listeyle seçime katıldı. Kongrede 397 delege oy kullandı.
Her iki kongreye de AK Parti İl Başkanı Hasan Angı, AK Parti Konya Milletvekilleri Orhan Erdem, Latif Selvi ve Mehmet Baykan katıldı.
(Mustafa İlker Şen)