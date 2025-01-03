AKOM’dan açıklama! Konya’da deprem mi oldu?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye Antalya açıklarında 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Taşkent ve Hadim'de deprem hissedildi!
Antalya'da meydana gelen 4.5 büyüklüğündeki deprem, Konya'nın bazı ilçelerinde de hissedildi.
Konuyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yapan AKOM şu ifadelere yer verdi;
"Merkez üssü Akdeniz - Antalya Körfezi olan 4.5 şiddetinde bir deprem meydana gelmiştir. Taşkent ve Hadim ilçelerimizin yanı sıra şehir merkezinde de hissedilen depremde şu ana kadar ekiplerimize iletilen olumsuz bir durum olmamıştır.''
AKOM'un paylaşımı!