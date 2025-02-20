AKOM’dan Konya’ya önemli uyarı! Bu tarihe dikkat!

Konya Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), hafta boyunca etkili olması beklenen olumsuz hava koşullarına karşı vatandaşları uyardı. AKOM'un sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, buzlanma ve don olaylarına dikkat çekildi.

Gece Sıcaklıkları -7 Dereceye Kadar Düşebilir

Uyarıya göre, hafta boyunca gece sıcaklıklarının -7°C'ye kadar düşmesi bekleniyor. Bunun yanı sıra, kuzeydoğudan (Poyraz) esen kuvvetli rüzgar ve fırtına nedeniyle hava koşullarının daha da sertleşeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde görüş mesafesinde azalmalar yaşanabileceği belirtilirken, sürücülere ve yayalara dikkatli olmaları yönünde çağrıda bulunuldu.

Sıcaklıklar 25 Şubat'tan İtibaren Yükselecek

Yetkililer, 25 Şubat itibarıyla sıcaklıkların artmaya başlayacağını ancak gece saatlerinde don olaylarının devam edebileceğini bildirdi. Bu nedenle özellikle tarımla uğraşan vatandaşların, sürücülerin ve dışarıda uzun süre vakit geçiren bireylerin dikkatli olmaları gerektiği vurgulandı.

Vatandaşlara Uyarı: Tedbirli Olun!

AKOM, vatandaşların hava koşullarına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiğini hatırlatarak, güvenlik önlemlerinin ihmal edilmemesi çağrısında bulundu. Özellikle trafikte seyir halinde olan sürücülerden, buzlanmaya karşı dikkatli olmaları istendi.

Yetkililer, hava durumuyla ilgili gelişmelerin takip edilmesi ve olası risklere karşı önlemlerin alınması gerektiğini belirtti.

Kaynak: Haber Merkezi