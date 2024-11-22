AKOM duyurdu: Bazı toplu taşıma hatların güzergâhı değişti

Konya Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi, sosyal medya hesabından bazı toplu taşıma hatların güzergâhlarının değiştiğini duyurdu.
Stadyum - Şehir Hastanesi Tramvay Hattı işi kapsamında, 23 Kasım itibarıyla ray döşeme işlemleri başlayacak. Bu kapsamda, Şehit Burak Aydoğan Caddesi'nin Ereğli Kavşağı istikameti yönü, tek yönlü olarak trafiğe kapatılacak.
AKOM DUYURDU!
Toplu taşıma güzergâh değişikliği hakkında duyuru yapan AKOM şu ifadelere yer verdi;
"23 Kasım Cumartesi gününden itibaren, Şehit Burak Aydoğan Caddesi'nin tek yönlü trafiğe kapatılması nedeniyle bazı toplu taşıma hatlarımızın güzergâhlarında düzenlemeler yapılmıştır.
GÜZERGÂH DEĞİŞİKLİĞİ DETAYLARI
37, 40, 41, 42, 54, 113 ve 115 nolu hatlar, gidiş yönünde Yolboyu Caddesi - Kanal Caddesi - Adana Çevre Yolu Caddesi üzerinden geçerek mevcut güzergâhlarından seferlerine devam edecektir. 112 nolu hat, Kaside Sokak takiben Adana Çevre Yolu Caddesi üzerinden geçecek olup, Yolboyu ve Kanal Caddesi'ne uğramayacaktır. Anlayışınız için teşekkür ederiz.''
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