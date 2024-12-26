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AKOM duyurdu! Konya’da deprem mi oldu?

Mustafa İlker Şen
Muhabir

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AKOM duyurdu! Konya’da deprem mi oldu?

Isparta'nın Yalvaç ilçesinde 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 18.00'de merkez üssü Isparta'nın Yalvaç ilçesi olan 3,9 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Depremin 10,11 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

AKOM DUYURDU!

Isparta'da meydana gelen depremin Konya'nın bazı ilçelerinde de hissedildiğini sosyal medya hesabından paylaşan AKOM şu ifadelere yer verdi;

"Merkez üssü Isparta - Yalvaç olan 3.9 şiddetinde bir deprem meydana gelmiştir.  Akşehir başta olmak üzere yakın ilçe merkezlerinden de hissedilen depremde şu ana kadar ekiplerimize iletilen olumsuz bir durum olmamıştır.''

 

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