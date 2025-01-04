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AKOM duyurdu! Konya’daki bu sokak 54 gün boyunca trafiğe kapalı

Mustafa İlker Şen
Muhabir
AKOM duyurdu! Konya’daki bu sokak 54 gün boyunca trafiğe kapalı

Konya Büyükşehir Belediyesi Altyapı Koordinasyon Merkezi (AKOM), sosyal medya hesaplarından Sancak Mahallesi ile Büsan Sanayi arasında yapılacak kanalizasyon çalışmaları nedeniyle Baldede Sokak'ın trafiğe kapatılacağını duyurdu.

SOKAK TRAFİĞE 54 GÜN TRAFİĞE KAPALI!

Baldede Sokak, 6 Ocak ile 28 Şubat tarihleri arasında toplam 54 gün boyunca trafiğe kapalı kalacak. Ana Kolektör Hattı Kanalizasyon İnşaatı yapım çalışmaları kapsamında, sürücüler için alternatif güzergahlar belirlendi. Trafik akışının Cihan Sokak üzerinden sağlanacağı belirtilirken, sürücülerden trafik yönlendirmelerine dikkat etmeleri istendi.

AKOM DUYURDU!

Konuyla ilgili paylaşım yapan AKOM, şu ifadelere yer verdi:

"Sancak Mahallesi - Büsan Sanayi Arası Ana Kolektör Hattı Kanalizasyon İnşaatı Yapım İşi kapsamında Baldede Sokak üzerinde kanalizasyon şebeke hattı çalışmaları yapılacaktır.

Tarih: 6 Ocak - 28 Şubat 

Kapalı Yol: Baldede Sokak

Trafik akışı alternatif güzergâhlardan sağlanacaktır. Cihan Sokak üzerinden ulaşım düzenlenecek olup sürücülerimizin trafik yönlendirmelerine dikkat etmeleri rica olunur.'' 

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