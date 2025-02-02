AKSED’e Bosna Hersek’ten üst düzey sürpriz ziyaret

Bir dizi temaslarda bulunmak üzere Türkiye’ye gelen Bosna Hersek Parlamentosu Temsilciler Meclisi Başkanı Denis Zvizdiç, Ankara’daki temaslarının ardından Konya’ya geldi.

Bosna Hersek Parlamentosu Temsilciler Meclisi Başkanı Denis Zvizdiç, bir dizi temaslarda bulunmak üzere Türkiye'ye geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile görüşen Zvizdiç, Ankara'daki programının ardından beraberindeki heyetle birlikte Konya'ya geçti.

Konya Valisi İbrahim Akın'ı makamında ziyaret eden Zvizdiç, Cuma namazını Aliya İzetbegoviç Camii'nde kıldı. Cuma namazı sonrası, Aliya İzetbegoviç Camii Güzelleştirme ve İmar Derneği'ni de ziyaret eden Zvizdiç, Derneğin yanı sıra Aliya İzetbegoviç Kültür, Sanat ve Eğitim Derneği (AKSED) Başkanlığı görevini de yürüten İbrahim Günay'dan bilgi aldı. Dernek Başkanı Günay ziyaretten duyduğu memnuniyetini dile getirerek, her iki derneğin çalışmaları ve projeleri hakkında Zvizdiç'e bilgi verdi.

"Kalplerimiz Bir, En Büyük Zenginliğimiz de Bu”

Ziyaretle ilgili açıklamalarda bulunan Zvizdiç, Bundan yaklaşık yirmi yıl önce ilk kez Konya'ya geldiğini ifade ederek, "Bizim kalplerimiz bir, en büyük zenginliğimiz de bu, dinen ve kültürel bağlarla birbirimize bağlıyız. Konya ve Bosna-Hersek arasında doğrudan uçak seferlerinin gerçekleştirilebilmesi için çalışmalar yürütüyoruz. En kısa sürede Konya ile Saray Bosna arasında direk uçuşları başlatma niyetindeyiz.” dedi. Türkiye ve Bosna-Hersek arasında ekonomik, kültür, eğitim ve sosyal alandaki ilişkilerin daha da geliştirilmesinin önemine değinen Zvizdiç, "Türkiye ile ilişkilerimizde her daimde daha da iç içe olacağız. Bilge Kral'ın ismini sürekli andığınız içinde ayrıca teşekkür ederim” dedi.

AKSED Başkanı Günay, ziyaretin anısına Zvizdiç'e hediye takdiminde bulunarak, şeref duyduğunu belirtti. Meclis Başkanı Zvizdiç'e Konya'daki temaslarında, Konya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri ve Bosna Hersek Fahri Konsolosu Ercan Uslu eşlik etti.