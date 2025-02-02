GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM YAŞAM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
KONYA Haberleri

AKSED’e Bosna Hersek’ten üst düzey sürpriz ziyaret

Mustafa İlker Şen
Muhabir

- Güncelleme Tarihi:

AKSED’e Bosna Hersek’ten üst düzey sürpriz ziyaret
Bir dizi temaslarda bulunmak üzere Türkiye’ye gelen Bosna Hersek Parlamentosu Temsilciler Meclisi Başkanı Denis Zvizdiç, Ankara’daki temaslarının ardından Konya’ya geldi.

Bosna Hersek Parlamentosu Temsilciler Meclisi Başkanı Denis Zvizdiç, bir dizi temaslarda bulunmak üzere Türkiye'ye geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile görüşen Zvizdiç, Ankara'daki programının ardından beraberindeki heyetle birlikte Konya'ya geçti.

Konya Valisi İbrahim Akın'ı makamında ziyaret eden Zvizdiç, Cuma namazını Aliya İzetbegoviç Camii'nde kıldı. Cuma namazı sonrası, Aliya İzetbegoviç Camii Güzelleştirme ve İmar Derneği'ni de ziyaret eden Zvizdiç, Derneğin yanı sıra Aliya İzetbegoviç Kültür, Sanat ve Eğitim Derneği (AKSED) Başkanlığı görevini de yürüten İbrahim Günay'dan bilgi aldı. Dernek Başkanı Günay ziyaretten duyduğu memnuniyetini dile getirerek, her iki derneğin çalışmaları ve projeleri hakkında Zvizdiç'e bilgi verdi.

"Kalplerimiz Bir, En Büyük Zenginliğimiz de Bu”

Ziyaretle ilgili açıklamalarda bulunan Zvizdiç, Bundan yaklaşık yirmi yıl önce ilk kez Konya'ya geldiğini ifade ederek, "Bizim kalplerimiz bir, en büyük zenginliğimiz de bu, dinen ve kültürel bağlarla birbirimize bağlıyız. Konya ve Bosna-Hersek arasında doğrudan uçak seferlerinin gerçekleştirilebilmesi için çalışmalar yürütüyoruz. En kısa sürede Konya ile Saray Bosna arasında direk uçuşları başlatma niyetindeyiz.” dedi. Türkiye ve Bosna-Hersek arasında ekonomik, kültür, eğitim ve sosyal alandaki ilişkilerin daha da geliştirilmesinin önemine değinen Zvizdiç, "Türkiye ile ilişkilerimizde her daimde daha da iç içe olacağız. Bilge Kral'ın ismini sürekli andığınız içinde ayrıca teşekkür ederim” dedi.

AKSED Başkanı Günay, ziyaretin anısına Zvizdiç'e hediye takdiminde bulunarak, şeref duyduğunu belirtti. Meclis Başkanı Zvizdiç'e Konya'daki temaslarında, Konya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri ve Bosna Hersek Fahri Konsolosu Ercan Uslu eşlik etti.

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER