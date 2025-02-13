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Alacabel’de kar yağışı etkili oldu! Kar kalınlığı 15 santimetreye ulaştı

Alacabel’de kar yağışı etkili oldu! Kar kalınlığı 15 santimetreye ulaştı
Antalya’yı Konya’ya bağlayan bin 825 rakımlı Alacabel mevkisinde kar kalınlığı 15 santimetreye ulaştı.

Antalya'yı Konya'ya bağlayan Akseki-Seydişehir kara yolunda dün akşam saat 22.00 sıralarında kar yağışı başladı.

Hava sıcaklığının eksi 5 dereceye kadar düştüğü bin 825 rakımlı Alacabel'de kar yağışı ile birlikte tipi de etkili oldu, kar kalınlığı 15 santimetreye ulaştı. Bölgede yağışla birlikte karla mücadele ekipleri çok sayıda iş makinesi ile kar temizleme ve tuzlama çalışmaları başlattı.

Bölgede kar kalınlığı yer yer 10-15 santimetreye ulaşırken, sürücülerden yanlarında zincir bulundurmaları istendi.

Kar yağışı nedeniyle ulaşımda herhangi bir aksama yaşanmazken ekipler yolu ulaşıma açık tutmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Kaynak: İHA

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