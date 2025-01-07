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Anadolu’nun en büyüklerinden biriydi! Konya’da 788 yılık han kapandı

Mustafa İlker Şen
Muhabir

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Anadolu’nun en büyüklerinden biriydi! Konya’da 788 yılık han kapandı
Anadolu Selçuklu Devleti’nin Konya’da yaptırdığı en büyük kervansaray olma özelliğini taşıyan Zazadin Hanı, kapandı.

Tarihte yolcuların konaklama merkezi olan, ticaretin gelişmesine önemli katkı sağlayan kervansarayların Anadolu'daki en büyük örnekleri arasında yer alan ve günümüze kadar ayakta kalmayı başaran Zazadin Hanı, mimari yapısıyla dikkat çekiyor.

Konya'ya 22 kilometre uzaklıkta, Aksaray-Konya kara yolundaki Tömek köyü yakınında yer alan Zazadin Hanı, Selçuklu kervansaraylar ağının en güzel yapılarından biri olarak biliniyor.

Konya'ya 22 kilometre uzaklıkta, Aksaray-Konya kara yolundaki Tömek köyü yakınında yer alan Zazadin Hanı, 1 Ocak 2025 tarihi itibarıyla kapatıldı.

Selçuklu motifli süslemeleriyle dikkatleri üzerine toplayan taç kapıdan girilen, ihtişamıyla insanları büyüleyen handa, yazlık ve kışlık bölümü olmak üzere 24 odanın yanı sıra mescit, hamam, ambar, depo ve ahırlar bulunuyor.

Zazadin Hanı'nın inşasının, Anadolu Selçuklu Sultanı 1. Alaeddin Keykubat döneminde 1235'te başladığı, oğlu 2. Gıyaseddin Keyhüsrev zamanında 1237'de tamamlandığı tarihi kayıtlarda yer alıyor.

Duvarındaki beyaz ve açık kahverengi kesme taşlar ile Selçuklu dönemi taş işçiliğinin en güzel örneklerinden biri olarak gösterilen Zazadin Hanı'na yerli ve yabancı turistler tarafından ziyaret ediliyordu. 1 Ocak tarihinde kapanmasıyla birlikte artık Zazadin Han'ını, ziyaretçiler gezemeyecek.

 

ZAZADİN HANI KAPANDI

İşletme tarafından yapılan açıklamada, "Konya'daki önemli turizm destinasyonu, Selçuklu Kültür Mirası Zazadın Hanı Kervansarayı 01 Ocak 2025 tarihi itibarı ile kapandı.Yurtiçi ve yurtdışından Selçuklu'nun Başkenti Konya'ya gelen yerli ve yabancı turistlerin Tarihi İpekyolu'nda Selçuklu eseri olarak özellikle ziyaret ettikleri bir destinasyon olan Zazadın Hanı Kervansarayı kapandı" denildi. 

 

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