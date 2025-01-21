Anmeg Vakfı’ndan Asfora Gross’a ziyaret!

Anadolu Medya Grup Vakfı mütevelli heyeti ve Mirajans yönetimi Konya’nın saygın marketler zinciri Asfora Gross’u ziyaret etti. Anmeg Vakfı Mütevelli Heyet Başkanı Ahmet Özer, mütevelli Nurettin Bay, Mirajans Genel Müdürü Durmuş Yakıcı ve Pazarlama Direktörü Ömer Kayhan yaptıkları ziyarette Asfora Gross’un kısa sürede kat ettiği mesafenin önemine değindi.

Asfora Gross Yönetim Kurulu Başkanı Habib Güngör ve Yönetim Kurulu Üyesi Tolga Güngör ziyarette duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Anmeg Vakfı Mütevelli Heyet Başkanı Ahmet Özer, Konya perakende sektörünün önemli aktörlerinden Asfora Gross'un şehrin değerli alışveriş mekânlarından olduğunu söyledi.

Özer,

"Şehrin farklı noktalarında hizmet veren Asfora Gross Marketler Zinciri müşterilerini memnun eden hizmet anlayışıyla halkın gönlünde önemli bir yer edinmiştir. Marketçilik zor bir iştir. Binlerce ürün çeşidini titizlikle müşterinin beğenisine sunarken verilen emeğin farkındayız. Asfora Gross; lojistiğinden raf düzenine, fiyat politikasından hijyenine kadar tüm aşamalarda müşteri memnuniyetini gösteren bir anlayışla hizmet üretmektedir. Başarınızı takdir ediyoruz.'' dedi.

Asfora Gross Marketler Zinciri Yönetim Kurulu Başkanı Habip Güngör ise ziyarette yaptığı konuşmada takdir görmekten memnuniyet duyduklarını ifade etti.

Yayıncılığın da en az perakende sektörü kadar yoğun ve titiz bir çalışma gerektirdiğini hatırlatan Güngör, Anmeg Vakfı'na bağlı tüm yayın kuruluşlarının üzerlerindeki sorumluluğu layıkıyla yerine getirdiğini kaydetti.

Güngör, "Tıpkı Asfora gibi Kontv ve diğer Anmeg yayın kuruluşları da bu şehrin markalarıdır. Atalarımız ‘birlikten güç doğar' demektedir. Hep birlikte bu şehre bu ülkeye hizmet etmekteyiz'' dedi.

Kaynak: Haber Merkezi