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ANMEG VAKFI’ndan ÇELİKKAYALAR’a ziyaret!

Mustafa İlker Şen
Muhabir

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ANMEG VAKFI’ndan ÇELİKKAYALAR’a ziyaret!
Anadolu Medya Grup Vakfı Mütevellisi ve Mirajans Yönetimi. Çelikkayalar AVM Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kaya’yı ziyaret etti. Ziyarette yerli ve milli markaların Konya imajına yaptığı katkı konuşuldu.

ANMEG Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Ahmet Özer, mütevelli İlker Özkan ve Nurettin Bay, Mirajans Genel Müdürü Durmuş Yakıcı ve Pazarlama Direktörü Recep Kara'dan oluşan ANMEG heyeti ÇELİKKAYALAR GRUP yönetimi ile ÇELİKKAYALAR Genel Merkezinde bir araya geldi. Çelikkayalar AVM Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kaya, Yönetim Kurulu Üyeleri Mesut Kaya ve Muzaffer Kaya ile Finans Müdürü Muzaffer Kaya'nın ev sahipliği yaptığı ziyarette başarılı yerli markaların Konya'ya kattığı olumlu imaj konusu ele alındı.

Konya markaları büyük görev üstlendi

ANMEG Vakfı Mütevelli Heyet Başkanı Ahmet Özer, perakende sektöründe pandemi ile birlikte başlayan dalgalanmanın durulmasında yerel markaların önemli bir görev üstlendiğini söyledi. Çelikkayalar AVM'nin müşteri memnuniyeti bazlı kalite ve fiyat politikasının Konya'nın hayat pahalılığını düşük seviyede hissetmesini sağladığını hatırlatan Özer, sürecin yönetiminde vatandaşı gözeten Çelikkayalar'ın bu politikasının vatandaştan takdir gördüğünü ifade etti. 

Yeni şubeler açılacak

Çelikkayalar AVM Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kaya ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Kaya, ziyarette Çelikkayalar'ın yakın gelecekteki büyüme stratejisinden bahsetti.

Yakın zamanda yeni lokasyonlarda açacakları marketlerle Konya'nın her noktasında olmaya çalışacaklarını kaydeden Kaya;

"Biz Konya'nın yerli markasıyız. Tüm şubelerimizde her gün müşterilerimizle birlikteyiz. Ülkemizi, vatanımızı ve Konya'mızı çok seviyoruz. Sonuçta onlar varsa biz varız, onlar mutlu ise biz mutluyuz. Konyaspor gibi Kontv gibi şehrimizin ortak paydasını oluşturan tüm değerlerimize sahip çıkmanın Konyalılığımızın bir gereği olduğuna inanmaktayız. Konya tüm değerlerimize sahip çıkmakla büyüyüp gelişecek ve bir dünya şehir olacaktır. Her konuda model olduğumuz gibi değerlerimize sahip çıkmakta da model olmalıyız.” dedi.

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