Bakan Ersoy Konya’da Telamîz-i Konevî-4 Hat Sergisi’ni ziyaret etti

Açıldığı günden bu yana birbirinden değerli isimleri ağırlayan ve pek çok kültür, sanat etkinliğine ev sahipliği yapan Meram Belediyesi Tantavi Kültür ve Sanat Merkezi en özel misafirlerinden birini ağırladı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Hazreti Mevlana’nın 751. Vuslat Yıl Dönümü Etkinlikleri çerçevesinde Meram Belediyesi Tantavi Kültür ve Sanat Merkezi’nde açılan Telamîz-i Konevî-4 Hat Sergisi’ni ziyaret etti.

Meram Belediyesinin geleneksel sanatlara, sanatçılara destek olmak, kültürel mirası yaşatmak ve geleceğe taşımak amacıyla Hattat Hüseyin Öksüz ve öğrencileri işbirliğiyle bu yıl dördüncüsünü gerçekleştirdiği Telamîz-i Konevî-4 Hat Sergisi'nin özel bir konuğu vardı.

Açıldığı günden bu yana birbirinden değerli isimleri ağırlayan ve pek çok kültür, sanat etkinliğine ev sahipliği yapan Meram Belediyesi Tantavi Kültür ve Sanat Merkezi Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'u ağırladı.

Şeb-i Arus etkinliği için Konya'ya gelen Bakan Ersoy, Hazreti Mevlana'nın 751. Vuslat Yıl Dönümü Etkinlikleri çerçevesinde Tantavi Kültür ve Sanat Merkezi'nde açılan Telamîz-i Konevî-4 Hat Sergisi'ni ziyaret etti. Bakan Ersoy'a ziyaretinde Hattat Hüseyin Öksüz ve talebeleri eşlik etti.

Sergide yer alan eserleri tek tek inceleyen Bakan Mehmet Nuri Ersoy, Hattat Hüseyin Öksüz ve öğrencilerinden eserler hakkında bilgi aldı. Bakan Ersoy, sergide emeği geçen sanatçılara ve organizasyona destek veren Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş'a teşekkür etti. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve beraberindekiler Şeb-i Arus Etkinliğine katılmak üzere Tantavi Kültür ve Sanat Merkezi'nden ayrıldılar. Hattat Hüseyin Öksüz ve 71 talebesine ait 115 eserin yer aldığı sergi, 29 Aralık 2024 tarihine kadar Meram Belediyesi Tantavi Kültür ve Sanat Merkezi'nde gezilebilecek.

Kaynak: Haber Merkezi