Bakan Yerlikaya’dan açıklama! Konya’da çöken binayla ilgili son durum

Konya Selçuklu ilçesi Selçuklu Mahallesi'nde bu akşam saat 20.05 sıralarında 4 katlı bir bina çöktü.
Olayla ilgili ihbar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ulaştıktan sonra, AFAD ve belediye ekipleri saat 20.15'te bölgeye intikal etti.
Bakan Yerlikayadan açıklama!
Olayla ilgili açıklama yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikya şu ifadelere yer verdi;
"Bu akşam Konya Selçuklu ilçemiz Kılıçarslan Mahallesi'nde çöken binayla ilgili ihbar 112 Acil Çağrı Merkezine saat 20.05'te ulaşmış olup AFAD ve Belediye ekipleri 20.15'te bölgeye ulaşmıştır.
Olay yerine İl AFAD Müdürlüklerimizden 99 personel 27 araç, İtfaiyeden 120 personel ile Emniyet, 112 Sağlık ve Belediye ekiplerimiz sevk edilmiştir.
Çöken binanın olduğu yere AFAD Başkanlık'tan Mobil Koordinasyon Tırı; Ankara, Eskişehir, Afyonkarahisar, Isparta, Antalya, Karaman, Mersin, Niğde, Aksaray, Adana, Burdur ve Amasya AFAD İl Müdürlüklerinden ekipler sevk edilmiştir.
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