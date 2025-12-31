Başkan Altay: “2026’da Konya’mızı her alanda yıldızı parlayan bir şehir haline getirmek için çalışmaya devam edeceğiz’’

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 2026 yılının gelişi vesilesiyle bir mesaj yayımlayarak 2026’nın Konya’mıza, ülkemize ve tüm insanlığa hayırlar getirmesini diledi. 2025 yılı boyunca Konya Modeli Belediyecilik anlayışını şehrin her alanına yansıtmaya devam ettiklerini ifade eden Başkan Altay; “Tüm bu gayretimizi yeni yılda da aynı azim ve kararlılıkla sürdürecek; 2026’da Konya’mızı tarihine ve potansiyeline yakışır şekilde her alanda yıldızı parlayan bir şehir haline getirmek için çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 2026 yılının gelişi vesilesiyle bir mesaj yayımladı.

Başkan Altay, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Bir yılı daha geride bırakırken; acısıyla tatlısıyla yaşadığımız her an için Rabbimize hamdediyor, yeni bir yıla umutla, heyecanla ve daha güçlü bir inançla giriyoruz.

Konya'mız; Mevlâna Hazretleri'nin gönül ikliminden süzülen hikmetiyle, alın teriyle yoğrulmuş bereketiyle her yeni güne "Bismillah” diyerek yürüyen büyük bir ailedir. Bizler de bu aziz şehrin emanetini taşırken; 31 ilçemizin her noktasına hizmet ulaştırmanın gayretini veriyoruz.

Bu bakımdan 2025 yılı boyunca Konya Modeli Belediyecilik anlayışımızla şehrimizin her noktasını ihya etmek için gece gündüz demeden çalıştık.

Şehir merkezinde, Darülmülk İhya Projesi kapsamında Meydan Evleri ve Velesbit Müzesi çalışmalarımızı tamamladık. Meram Belediyemizle yürüttüğümüz Büyük Larende Dönüşümü; Karatay Belediyemizle birlikte yaptığımız Mevlana Arkası Kentsel Yenileme Projelerimiz süratle devam ediyor.

Eski belediye binamızın olduğu bölgede Türkiye'nin en güzel şehir kütüphanelerinden biri olacak Yeni Şehir Kütüphane'mizde çalışmalarımız devam ediyor. Bu projemizi hayata geçirirken bölgedeki yeşil doku ve ağaçları da koruyarak mevcut projemize dâhil ettik.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızla birlikte yürüttüğümüz Eski Sanayi ve Karatay Sanayi Kentsel Dönüşümü kapsamındaki çalışmalarımızda sona yaklaştık. Şehrimizin en özel bölgelerinden olan Akyokuş'ta Akyokuş Kasrı'mızı tamamlamamızın ardından palye düzenleme çalışmalarımızı da nihayete erdirdik.

Yine Ağır Bakım diye tabir ettiğimiz alandaki askeri tesislerin taşınmasıyla ilgili süreçte, askerlerimiz için yeni tesislerin yapımında sona geldik.

Ulaşımda ise çok güçlü adımlar atmayı sürdürüyor, şehrimizin dört bir noktasını demir ağlarla örüyoruz. 23 kilometrelik KONYARAY Banliyö Hattı çalışmaları hızla devam ediyor.

21.1 kilometrelik Şehir Hastanesi – Stadyum Raylı Sistem Hattı'nın birinci etabı olan Şehir Hastanesi – Yeni Sanayi arasındaki 11.1 kilometrelik hattı belediye olarak hızla sürdürüyoruz.

Bakanlığımızın başladığı Yeni Sanayi-Stadyum arasındaki 10 kilometrelik hatta da çalışmalar devam ediyor. Aslım-TÜMOSAN Kavşağı'nda ve Otogar Kavşağı'nda trafiği yukarıya almak için çalışmalar yapıyoruz. Yine, 1.4 kilometrelik Adliye – Şehir Hastanesi Bağlantı Hattı'nı tamamlamak üzereyiz.

Asrın felaketi olarak tabir ettiğimiz 6 Şubat 2023 depremlerinin ardından, Konya-Hatay kardeşliğinin ilelebet yaşatılması adına Anadolu'nun ilk camisi olan Habib-i Neccar Cami'sinin restorasyonunu üstlenmiştik. Elhamdülillah, tüm Konyalıların destekleriyle ülkemizin sembolü olan tarihi camiyi aslına uygun restore ederek yeniden ayağa kaldırdık.

Açılışını Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan bizzat yaptı. Ben, bir kez daha restorasyon sürecinde desteğini esirgemeyen Konyalı hemşehrilerime, Kültür ve Turizm Bakanımız Sayın Mehmet Nuri Ersoy'a, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız, değerli hemşehrimiz Murat Kurum'a ve güçlü liderliğiyle her daim yolumuzu aydınlatan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımı sunuyorum.

Her yıl olduğu gibi 2025 yılında da KAPSÜL Teknoloji Platformu, Sosyal İnovasyon Ajansı, Genç Kültür Kart, Gençlik Meclisi, Genç KOMEK, Bilgehaneler, Lise Medeniyet Akademileri ve Spor Okullarımızla, istikbalimizin teminatı evlatlarımızın yanında olduk. Öğrencilerimize ilkokuldan üniversiteye kadar eğitim desteklerinde bulunduk.

Sosyal ve kültürel çalışmalarımız, 2025 yılında da öncelik verdiğimiz konulardan biri oldu. Bu kapsamda Mistik Müzik Festivali, Bilim Festivali, Sufi Sinema Festivali, Gastrofest, Tarihi Bedesten Alışveriş Günleri, Çocuk Kitap Günleri ve Konya Kitap Günleri etkinliklerimizle şehrimizde adeta bir kültür bayramı yaşattık. Konya Şehir Tiyatromuz bu yıl 69 gösterim yaparak 43 bin 126 seyirciyi tiyatroyla buluşturdu.

2025 yılında sosyal desteklerden 31 ilçemizdeki çiftçilerimize yönelik fidan, fide ve tohum desteğine devam ettik.

KOSKİ vasıtasıyla 2025 yılı içinde ilçelerimizde atıksu arıtma tesisleri ile yeni kanalizasyon ve su şebekesi yatırımları gerçekleştirdik. 18 bin metrekare kapalı alanı ve 1 milyar 130 milyon liralık bir yatırımla yeni Beysu Tesislerimizi hayata geçirdik.

Konya olarak, 2023 yılında Türkiye'de ilk, Avrupa'da ise ikinci şehir olarak "Dünya Spor Başkenti” seçilmemizin ardından "2026 Avrupa Bisikleti Başkenti” ünvanı aldık. Bu kapsamda çok sayıda faaliyet gerçekleştireceğiz.

Dünya Belediyeler Birliği Başkanlığı ve Türk Dünyası Belediyeler Birliği Başkanlığı vazifelerimle dünyanın birçok şehrinde şehrimizi ve ülkemizi temsil etmenin gayretini gösterdik. Başta İsrail'in Gazze'deki katliamları olmak üzere, dünyamızı etkileyen birçok meselede mazlumların sesi olmanın çabasını verdik.

Tüm bu gayretlerimizi yeni yılda da aynı azim ve kararlılıkla sürdürecek; 2026'da Konya'mızı, tarihine ve potansiyeline yakışır şekilde her alanda yıldızı parlayan bir şehir haline getirmek için çalışmaya devam edeceğiz.

Bu süreçte şehrimize verdiği güçlü destek, ortaya koyduğu vizyon ve liderlikle her zaman yanımızda olan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, bakanlarımıza, milletvekillerimize, teşkilatlarımıza ve şehrimizde taş üstüne taş koyan tüm paydaşlarımıza şükranlarımı ifade ediyorum.

Bizleri dualarıyla ve destekleriyle yalnız bırakmayan tüm hemşehrilerime teşekkürlerimi sunuyorum.

2026 yılının Konya'mıza, ülkemize ve tüm insanlığa hayırlar getirmesini diliyor; şehrimizin ve ülkemizin her alanda daha da güçlendiği; Gazze başta olmak tüm coğrafyalarda mazlumların huzura ve refaha kavuştuğu, çocukların gözyaşının dindiği, barışın, adaletin ve merhametin yeniden yeryüzüne kök saldığı bir yıl olmasını temenni ediyorum.

