GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM YAŞAM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
KONYA Haberleri

Başkan Altay açıkladı! Konya Büyükşehir’in SGK borcu var mı?

Mustafa İlker Şen
Muhabir
Başkan Altay açıkladı! Konya Büyükşehir’in SGK borcu var mı?

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, belediyenin borçları ve ödemelerine ilişkin bilgi verdi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Başkan Altay şu ifadelere yer veri;

"Konya Büyükşehir Belediyesi, Su ve Kanalizasyon İdaresi ve bağlı iştirak şirketlerimizin devletimize herhangi bir vergi veya SGK borcu yoktur.

Son beş yılda  8.533.579.789 TL SGK primi ve vergi borcu ödedik. Bununla birlikte hizmet üretmeye ve yatırım yapmaya devam ettik. Bizim SGK ve vergi borçlarımızı ödememiz, vatandaşlarımıza sunduğumuz hizmetlerde herhangi bir aksaklığa yol açmadı.

Bazı belediyelerin borçlarını neden ödemediklerini konuşmak yerine, konuyu farklı alanlara çekmeye çalışmalarını Dünya Belediyeler Birliği Başkanı olarak doğru bulmuyorum.

SGK ve vergi borçlarının ödenmesi, bu ülkede yaşayan çalışanların ve emeklilerin sağlık hizmetlerinden daha iyi şekilde faydalanmasını sağlar. Borcunu ödemeyen belediyeler vatandaşın bu hakkını gasp etmektedir. Bu durumu, belediye hizmetlerindeki beceriksizliklerinizi örtmek amacıyla "hizmet yapmamız engelleniyor” şeklinde yansıtmaya çalışmanızı da oldukça ilginç buluyorum.

Buna uymayacağınızı bilsem de  Dünya Belediyeler Birliği Başkanı olarak borçu belediyelere tavsiyem, devlete olan borçlarını ödeyerek sorumlu bir şekilde hareket etmeleridir.''

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER