Başkan Altay açıkladı! Konya Büyükşehir’in SGK borcu var mı?

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, belediyenin borçları ve ödemelerine ilişkin bilgi verdi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Başkan Altay şu ifadelere yer veri;

"Konya Büyükşehir Belediyesi, Su ve Kanalizasyon İdaresi ve bağlı iştirak şirketlerimizin devletimize herhangi bir vergi veya SGK borcu yoktur.

Son beş yılda 8.533.579.789 TL SGK primi ve vergi borcu ödedik. Bununla birlikte hizmet üretmeye ve yatırım yapmaya devam ettik. Bizim SGK ve vergi borçlarımızı ödememiz, vatandaşlarımıza sunduğumuz hizmetlerde herhangi bir aksaklığa yol açmadı.

Bazı belediyelerin borçlarını neden ödemediklerini konuşmak yerine, konuyu farklı alanlara çekmeye çalışmalarını Dünya Belediyeler Birliği Başkanı olarak doğru bulmuyorum.

SGK ve vergi borçlarının ödenmesi, bu ülkede yaşayan çalışanların ve emeklilerin sağlık hizmetlerinden daha iyi şekilde faydalanmasını sağlar. Borcunu ödemeyen belediyeler vatandaşın bu hakkını gasp etmektedir. Bu durumu, belediye hizmetlerindeki beceriksizliklerinizi örtmek amacıyla "hizmet yapmamız engelleniyor” şeklinde yansıtmaya çalışmanızı da oldukça ilginç buluyorum.

Buna uymayacağınızı bilsem de Dünya Belediyeler Birliği Başkanı olarak borçu belediyelere tavsiyem, devlete olan borçlarını ödeyerek sorumlu bir şekilde hareket etmeleridir.''