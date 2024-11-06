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Başkan Altay: Belediye başkanları gündemlerine dönsün

Mustafa İlker Şen
Muhabir

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Başkan Altay: Belediye başkanları gündemlerine dönsün
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay gündemdeki son gelişmeleri değerlendirmek üzere kameralar karşısına geçti. 
 
Kayyum atananan belediyeler!
Esenyurt, Mardin, Batman ve Halfeti belediyelerine kayyum atamaları yapılmıştı. Başkan Altay'ın Taş Bina'daki gündem değerlendirme toplantısındaki önemli konulardan biri de bu atamalar oldu. 
 
 
Başkanlar işini yapsın!
Başkan Altay kayyum atamaları ile ilgili şu ifadeleri kullandı:"Belediye başkanlarının gündemi şehirleri ve hizmetleri olmalıdır. Belediye başkanlığı pist yapılacak yer değil hizmet makamıdır. Belediye başkanları asıl gündemlerine dönmeli. Türkiye'deki belediyeler konserlerle anılıyorsa burada bir sorun vardır. Belediye başkanları şehirleri için yaşamalı ve hesap verebilmelidir. Ben belediye başkanlarının asıl gündemlerine dönmeleri çağrısı yapıyorum.”
 
 
Masaya dönün işinizi yapın!
Dünya Belediyeler Birliği Başkanı ve Türk Dünyası Belediyeler Birliği Başkanı olarak yerel yönetimler adına önemli işler yürütün Başkan Altay "Seçilen her başkana saygımız var dedi ve konuşmasını şöyle sürdürdü:
 
"Belediye başkanları ben her şeyi yaparım diyemez. Danıştay denetimleri yapılıyor. İzmir belediyesini yılllardır CHP belediyesi yönetirken bugüne kadar neden İzmir'deki belediyelere kayyum atanmadı da eden Esenyurt a kayyum atandı? Bunları görebilmek gerekiyor. Elimizdeki kaynakları kendi kişisel plan ve kariyerlerimiz için kullanamayız. Polemik ve siyaset yerine lütfen masanıza dönün ve asıl vazifenizi yapın”
 
(Mustafa İlker Şen)
 
 

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