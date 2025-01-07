Başkan Altay Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası’nı kutladı

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 7-14 Ocak Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası vesilesiyle bir mesaj yayımladı. Bu haftanın farkındalık ve dayanışma duygularını güçlendirdiğini ifade eden Başkan Altay, “Hep birlikte, daha kapsayıcı ve engelsiz bir Konya inşa etmek için çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası vesilesiyle bir mesaj yayımladı.

Başkan Altay'ın mesajı şöyle:

"Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası, farkındalık ve dayanışma duygularımızı güçlendiren önemli bir haftadır.

Konya Büyükşehir Belediyesi olarak her bir vatandaşımızın eşit bir yaşam sürdürmesi en büyük önceliklerimizdendir. Bu anlayışla, şehrimizi görme engelli kardeşlerimiz için daha erişilebilir hale getirmek amacıyla birçok projeyi hayata geçiriyoruz.

Engelli Destek Merkezimiz üzerinden sosyal ve medikal desteklerimiz, engelsiz durak projemiz, sesli sinyalizasyon sistemlerimiz, Engelsiz Konya mobil uygulamamız ve onlarca projemizle görme engelli kardeşlerimizin yaşamlarını kolaylaştırmayı sürdürüyoruz.

Bunların yanında çeşitli kültürel etkinliklerle görme engelli vatandaşlarımızın sosyal yaşamlarına katkı sunmanın çabasını gösteriyoruz.

Unutmamalıyız ki, engelli kardeşlerimizin ihtiyaç duyduğu en büyük destek, fiziki engellerin ortadan kaldırılmasının yanı sıra toplumun her kesiminde farkındalık ve empati duygusunun artmasıdır. Hep birlikte, daha kapsayıcı ve engelsiz bir Konya inşa etmek için çalışmaya devam edeceğiz.

Bu vesileyle, tüm görme engelli vatandaşlarımıza sağlıklı, mutlu ve huzur dolu yarınlar diliyor, Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası'nı en içten dileklerimle kutluyorum.”