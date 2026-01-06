GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
KONYA Haberleri

Başkan Altay: "Çalışan Gençlik Meclisi Türkiye'de marka haline gelmeye başladı''

- Güncelleme Tarihi:

Başkan Altay: “Çalışan Gençlik Meclisi Türkiye’de marka haline gelmeye başladı’’
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Büyükşehir Belediyesi Çalışan Gençlik Meclisinin Haftalık Buluşmasına katılarak çalışan gençlerle bir araya geldi. Çalışan Gençlik Meclisi’nin Türkiye’de bir marka haline gelmeye başladığını belirten Başkan Altay, “Ülkemiz için üretiyor, istihdam oluşturuyorsunuz. Biz de sizlere destek olmak için elimizden geleni yapmaya gayret ediyoruz. Toprağa saçtığımız tohum artık gövdesi sağlamlaşmış, dallarıyla gölge oluşturan bir yapıya kavuştu” dedi.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Büyükşehir Belediyesi Çalışan Gençlik Meclisinin Haftalık Buluşmasında gençlerle bir araya geldi.

Büyükşehir Belediyesi Çalışan Gençlik Meclisi binasında samimi bir ortamda gerçekleşen programda gençlerle sohbet eden Başkan Altay, emekçi gençlerle bir arada olmaktan büyük mutluluk duyduğunu ifade etti.

"ÜLKEMİZ İÇİN ÜRETİYOR, İSTİHDAM OLUŞTURUYORSUNUZ”

Çalışan Gençlik Meclisi'nin Türkiye'de bir marka haline gelmeye başladığını kaydeden Başkan Altay, "Diğer belediyelerden de duyuyorum, onlar da faaliyetlere yavaş yavaş başladı. İnşallah yarınlar çok daha güzel olur. Ülkemiz için üretiyor, istihdam oluşturuyorsunuz. Tabiri caizse ekmeğinizi taştan çıkarıyorsunuz. Biz de sizlere destek olmak için elimizden geleni yapmaya gayret ediyoruz” ifadelerini kullandı.

"SİZLERLE BİR ARADA OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

Çalışan Gençlik Meclisi'ne yeni bir merkez kazandırmak için çalıştıklarını da dile getiren Başkan Altay, "İnşallah yeni tramvaya yakın bir yerde, sosyal imkanları çok daha iyi bir yer yapmayı arzu ediyoruz. O zaman çok daha anlamlı olacak bu iş. Toprağa saçtığımız tohum, artık gövdesi sağlamlaşmış, dallarıyla gölge oluşturan bir yapıya kavuştu. Ayrıca çok daha genç arkadaşlarımızı görmekten de mutluluk duydum. Onlar da bu iklimde yetişiyor. Başta Gençlik Meclisi Başkanımız olmak üzere bugüne kadar hizmet veren herkese teşekkür ediyorum” değerlendirmesinde bulundu.

Çalışan Gençlik Meclisi Başkanı Mehmet Kuyucu'nun da katıldığı programda Başkan Altay gençlerden gelen soruları da cevapladı.

Kaynak: Konya Büyükşehir Belediyesi Basın Bürosu

