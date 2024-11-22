Başkan Altay’dan Hatay’da duygusal konuşma

Deprem sonrası Hatay’da Konya Büyükşehir Belediyesinin Türkiye’ye örnek çalışmaları dolayısıyla Mustafa Kemal Üniversitesi tarafından Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay’a Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında Fahri Doktora ünvanı verildi. AK Parti Konya Milletvekilleri başta olmak üzere Konya’dan ve Hatay’dan yoğun katılımın olduğu törende fahri doktorasını alan Başkan Altay, Konya’nın depremden sonra Hatay’da topyekün halde bir başarı hikayesi ortaya koyduğunu ifade etti.

Konya Büyükşehir Başkanı Uğur İbrahim Altay, 6 Şubat 2023'teki depremde Hatay'ı yeniden ayağa kaldırmak için gösterdiği gayretler nedeniyle Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Senatosu'nun aldığı kararla, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında Fahri Doktora unvanı almak için Hatay'a gitti.

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Atatürk Konferans Salonu'nda her iki şehirden de çok sayıda katılımla düzenlenen Fahri Doktora Töreni'nde ilk olarak Hatay ve Konya türkülerinden oluşan müzik dinletisi gerçekleştirildi.

"O GÜN KONYA BİR BAŞARI HİKAYESİ ORTAYA KOYDU”

Törende konuşan Başkan Altay, "O gün Konya bir başarı hikayesi ortaya koydu ve en temel ihtiyaçları gidererek çıktığımız yolda sonra konteyner kentler oluşturmakla sürece devam ettik. Bugün Habib-i Neccar Camisi'ni restore ederek süreci devam ettiriyoruz” diye konuştu.

"BEN BU ÖDÜLÜ ASLINDA KONYALILAR ADINA ALIYORUM”

Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Eren'e ve üniversite senatosuna teşekkür ederek konuşmasını sürdüren Başkan Altay şunları kaydetti:

"Aradan vakit geçmesine rağmen yapılan bir iyiliğin unutulmayacağını sizler gösterdiniz ve benim şahsımda tüm Konyalıları onure ettiniz. Tüm Konyalılar adına teşekkür ediyorum. Burada programın başından beri bir fotoğraf var. Orada şahsıma tevdi edildiği için benim fotoğrafım var ama bu fotoğrafın arkasında Konya'da yaşayan 2 milyon 300 bin insan var. Bu fotoğrafın arkasında Konya dışında yaşayan Konyalılar var. Bu fotoğrafın arkasında yurt dışında yaşayan Konyalılar var. Onun için ben bu ödülü aslında Konyalılar adına alıyorum. Buradan tüm Konyalılara da teşekkür ediyorum. Biz Hatay'da çalışan belediyelerdendik ama bütün belediyelerimiz imkanları seferber ederek adeta çözümün bir parçası olmak için gayret gösterdiler. Dolayısıyla bu fahri doktora ünvanını da deprem bölgesinde canla başla çalışan tüm belediye başkanlarımız ve belediye personeli adına aldığımı da ifade etmek isterim. Onlara da buradan sonsuz teşekkür ediyorum.”

BAŞKAN ALTAY TÜM KONYALILARA TEŞEKKÜR ETTİ

Emeği geçenlere teşekkür ederek konuşmasını sürdüren Başkan Altay, "Bir taraftan da yola çıktığımızda desteğini yanımızda hissetmekten hiçbir zaman şüphe duymadığımız mesai arkadaşlarımız, KOSKİ Genel Müdürümüzün şahsında tüm KOSKİ personeline, Büyükşehir'imizin Genel Sekreteri şahsında tüm Büyükşehir personeline teşekkür ediyorum. Burada kahramanca bir görev yürüttüler ve 15'inci günün sonunda ‘arkadaşlar artık nöbet değişimi yapıyoruz' dediğimizde hiç kimse gitmek istemedi. Bir başarı hikayesi oluşturduğumuz ilçe belediye başkanlarımız, burada Meram, Karatay, Selçuklu belediye başkanlarımız var. 31 ilçemizin tamamındaki belediye başkanları ve ekibi de bizi hiçbir zaman yalnız bırakmadı. Ben onlara da ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Odalarımızın şahsında tüm oda yönetimine ve Konya'nın sanayisine, iş adamlarına da sonsuz teşekkür ediyorum” açıklamasını yaptı.

"BİZ, HATAY'I UNUTMADIK VE BUGÜN FAHRİ DOKTORAYLA HATAY'IN BİZİ UNUTMADIĞINI GÖRMÜŞ OLDUK”

Tüm Konyalıların bu işte emeğinin olduğunu vurgulayan Başkan Altay, "Biz, Hatay'ı unutmadık ve bugün fahri doktorayla Hatay'ın bizi unutmadığını görmüş olduk. İnşallah bu kardeşlik ilelebet sürecektir. Konya ve Hatay'ın kardeşliği adına bu önemli günde sizinle birlikte olmaktan büyük memnuniyet duyuyorum. SOBE Vakfı'mıza da teşekkür ediyorum. Otizimli çocuklarla ilgili çok güzel işler yaptılar. Konya Çalışan Gençlik Meclisimiz, Gençlik Meclisi Başkanımız Tayyar Atiker kardeşim, Büyükşehir Belediye'mizin ve KOSKİ'mizin çalışanları, değerli Meram İlçe Başkanımız, rektörlerimiz zannediyorum herkesi ifade etmiş oldum. En son teşekkürü de değerli eşime ve değerli çocuklarıma. Onlar olmasa bu işleri yürütemezdik” cümlelerini kullandı.

"BU FAHRİ DOKTORA BENİM HAYATIMDAKİ EN ONURLU İŞLERDEN BİRİSİ OLDU”

Başkan Altay sözlerinin sonunda Hazreti Mevlana'nın "Mecnun değilim dost; lakin çağırırsan çöllere gelirim. Sana yalan halde gelmem, toplarım özümü yalın halde gelirim. Kapıyı çaldığında 'kim o? dersen; ben olmam kapında, sen olur gelirim. Sen gel de yeter ki, yola yük olmam, yol olur gelirim” sözünden allıntı yaparak,

"Biliniz ki Hatay, hiçbir zaman yalnız kalmayacaktır. Hataylı dostlarımız bize ne zaman ‘Gel' derse ‘yalandan ve göstermelik' değil, özümüzle, samimiyetimizle ve tüm imkânlarımızla koşar geliriz. Hatay'da o çetin günlerde emeği geçen herkese, Konya'mızın her bir ferdine, bizi burada kucaklayan tüm Hataylı kardeşlerimize ben sonsuz teşekkür ediyorum. Bu fahri doktora benim hayatımdaki en onurlu işlerden birisi oldu. İnsanın hayatında unutamayacağı günler olur. Bu unutulmayacak günü bize yaşattığı için değerli rektörümüze ve senatomuza teşekkür ediyorum” dedi.

"BU HİKAYEDE KONYALILARIN HATAY'A OLAN DESTEĞİNİ, HATAYLILARIN KONYA'YA OLAN SEVGİSİNİ GÖRDÜK”

"6 Şubat'ta hep beraber anlatılamayacak, yaşanacak bir hikayeyi paylaştık” diyen Başkan Altay, "Bu hikayede Konyalıların Hatay'a olan desteğini, Hataylıların Konya'ya olan sevgisini gördük. Aslında bu Anadolu'nun mayasının ne kadar güçlü olduğunu, zor durumda nasıl bir araya geldiğimizi ve tüm imkanlarımızı nasıl seferber ettiğimizin en güzel göstergesi. Habib-i Neccar Camisini de inşallah 2025 yılı ortalarında aslına uygun bir şekilde en güzel restorasyonu yaparak hem Hatay'a hem Türkiye'ye hem de dünya mirasına yeniden kazandırmış olacağız” sözleriyle konuşmasını tamamladı.

Başkan Altay, fahri doktora törenine katılmak üzere gittiği Hatay'da, Hatay Valisi Mustafa Masatlı'yı ve Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Veysel Eren'i de makamlarında ziyaret etti.

(Mustafa İlker Şen)