Başkan Altay duyurdu! Konya’nın meşhur lezzeti tescillendi

Gastronomide adından söz ettiren Konya kendine has mutfağıyla lezzetlerini tescilliyor.

Pek çok kültürü himayesinde barındırmış Türkiye'nin en eski yerleşim yerlerinden biri olan Konya, konukseverliğiyle dünyanın dört bir yanından gelen insanlara kapılarını açıyor.

Zengin mutfağıyla herkes tarafından bilinen Konya Mutfağı'nda Coğrafi İşaret Tescil Ürünlerine bir yenisi daha eklendi.

BAŞKAN ALTAY DUYURDU!

Sosyal medya hesabından Konya Kifayesi, coğrafi işaret tescili aldığını duyuran Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, "Konya Kifayesi, coğrafi işaret tescili alarak şehrimizin 78. tescilli lezzeti oldu. Kadim mutfağımızı gelecek nesillere taşımaya ve dünyaya tanıtmaya devam edeceğiz. Hayırlı olsun'' ifadelerine yer verdi.

KONYA KİFAYESİ TESCİLLENDİ

Türk Patent tarafından Konya Kifayesi Coğrafi İşaret Tescili aldı. Böylelikle Konya Coğrafi İşaret tescilli ürünü sayısı 78 oldu.