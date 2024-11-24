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Başkan Altay: “Kar yağışı sonrası 31 ilçemizde 24 saat sahadayız”

Mustafa İlker Şen
Muhabir

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Başkan Altay: “Kar yağışı sonrası 31 ilçemizde 24 saat sahadayız”
Konya Büyükşehir Belediyesi, dün akşamdan itibaren Konya genelinde etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle şehir merkezinde ve tüm ilçede yolları açık tutmak için yoğun mesai harcıyor. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, “Ağır kış şartlarının hayatı olumsuz etkilediği bölgelerde, ekiplerimiz yolların açık tutulması için 7/24 esasına görev yapmaya devam ediyor. AKOM; 1.300 personel ve 413 araçla yürütülen çalışmaları koordine ediyor ve canlı kameralar ile çalışmaların takibini anlık yapıyor. Kar berekettir, rahmettir. Ancak hemşehrilerimizin kar yağışı süresince herhangi bir mağduriyet yaşanmaması için 31 ilçede sahada olmaya devam edeceğiz” dedi.

Konya Büyükşehir Belediyesi, Konya genelini etkileyen kar yağışı ve tipi ile birlikte 31 ilçede yoğun şekilde çalışıyor.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, kurak geçen uzun bir dönemin ardından tüm yurdu etkisi altına alan yağışlı havanın Konya'da da yüzünü gösterdiğini ifade ederek, buna karşın yaşanabilecek tüm olumsuzluklara karşı da teyakkuz halinde olduklarını vurguladı.

AKOM TÜM GECE EKİPLERİN KOORDİNASYONUNU SAĞLADI

Konya Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezinin (AKOM) dün akşamdan itibaren etkili olan kar yağışı dolayısıyla alarmda olduğunu ve sahadaki çalışmaları anlık takip ederek yönlendirmeler yaptığını kaydeden Başkan Altay, "AKOM; Konya merkez ve 31 ilçemizde 1.300 personel ve 413 araçla yürütülen çalışmaları koordine ediyor ve canlı kameralar ile çalışmaların takibini anlık yapıyor” ifadelerini kullandı.

KONYA BÜYÜKŞEHİR OTOGARDA MAHSUR KALAN YOLCULARIMIZIN YANINDA

Başkan Altay, şehir merkezinde Konya Büyükşehir Belediyesi ve merkez ilçe belediyelerinin tuzlama, solüsyon ve kar küreme çalışmalarını gerçekleştirdiğini paylaşarak, "Kar ve tipi nedeniyle kapanan şehirlerarası bağlantı sebebiyle, otogarda mahsur kalan yolcularımız için ekiplerimiz tarafından kumanya, çorba ve battaniye dağıtıldı” diye konuştu.

EKİPLER KONYA GENELİNDE 7/24 ESASINA GÖRE ÇALIŞIYOR

Merkez dışındaki 28 ilçede de Konya Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin, yol açma, tuzlama ve solüsyon çalışmalarının aralıksız şekilde sürdürdüğünü de vurgulayan Başkan Altay, "Ağır kış şartlarının hayatı olumsuz etkilediği bölgelerde, ekiplerimiz yolların açık tutulması için 7/24 esasına görev yapmaya devam ediyor. Kar berekettir, rahmettir. Rabbim bereketini üzerimizden eksik etmesin. Hemşehrilerimizin kar yağışı süresince herhangi bir mağduriyet yaşanmaması için tüm ekiplerimizle birlikte sahada olmaya devam edeceğiz” açıklamalarını yaptı. 

ACİL ÇAĞRI MERKEZİ ALO 153

Olumsuz hava şartlarında vatandaşlar herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmaları halinde Büyükşehir Belediyesi'nin Acil Çağrı Merkezi'ne Alo 153 ve 444 55 42 no'lu numaradan ulaşabiliyor. Ayrıca sürücülerin trafikte rahat ilerleyebilmeleri için araçlarına kar lastiği takarak; takoz, zincir ve çekme halatı bulundurmaları da önem arz ediyor.

(Mustafa İlker Şen)

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