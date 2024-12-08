Başkan Altay: “Konya’da Diller Sevgiyle Konuşuyor, Kalpler Muhabbetle Atıyor“

Bu yıl “Muhabbet Vakti” temasıyla tüm dünyadan Mevlana dostlarını Konya’da buluşturacak Hazreti Mevlana’nın 751. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri, ilk sema mukabelesinin icra edilmesiyle başladı. Açılış programında konuşan Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, her sene manevi atmosferin yaşandığı bu günlerde Konya’nın tüm sokaklarının ahenkli bir sevgi denizinde kaybolduğunu, dillerin sevgiyle konuştuğunu kalplerin muhabbetle attığını söyledi. Başkan Altay, “İnsanlık olarak karşı karşıya kaldığımız imtihanları aşkla, muhabbetle, birlikle, kardeşlikle göğüsleyebiliriz” dedi.

Hz. Mevlana'nın 751. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri, bu yıl "Muhabbet Vakti” temasıyla başladı.

Etkinliklerin gündüz bölümünde ilk olarak Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan'ın katılımıyla Şems-i Tebrizi Türbesi ziyaret edildi. Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dua edildikten sonra programa katılan protokol eşliğinde Konya Valiliği'nden başlayıp Mevlana Meydanı'na kadar "Muhabbet Vakti” yürüyüşü gerçekleştirildi. Nevbe merasiminin ardından Hz. Mevlana'nın sandukası başında "Gülbang Duası” okundu.

KONYA BÜYÜKŞEHİR'İN DÜZENLEDİĞİ 2 SERGİNİN AÇILIŞI YAPILDI

Törenlerin akşam bölümünde ise Büyükşehir Belediyesi Mevlana Kültür Merkezi'nde ilk sema programı icra edildi. Program öncesinde Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen "Mevlâna Çağında Başkent Konya'da Müzik” ve "Mesnevî'den Tasvîre Yansıyan Hikmetler” temalı sergilerin açılışı yapıldı.

Programın açılış konuşmasını yapan Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürü Ömer Faruk Belviranlı, Hazreti Mevlana'nın mukaddes emanetini üstlenmenin tarifsiz mutluluğu ve kıvancı içinde olduklarını söyledi.

"BUGÜN DÜNYA ÜZERİNDE MASUM İNSANLARA ZULMEDENLERE BAKTIĞIMIZDA, ONLARDAKİ SEVGİSİZLİĞİ EN DERİN ŞEKİLDE HİSSEDİYORUZ”

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, her sene manevi atmosferin yaşandığı bu günlerde Konya'nın tüm sokaklarının ahenkli bir sevgi denizinde kaybolduğunu, dillerin sevgiyle konuştuğunu kalplerin muhabbetle attığını söyleyerek konuşmasına başladı.

"İnsanlık olarak karşı karşıya kaldığımız imtihanları aşkla, muhabbetle, birlikle, kardeşlikle göğüsleyebiliriz. Temeli bu anlamdan yoksun olan muhabbetin sonu felakettir” diyen Başkan Altay, bugün İsrail'in Gazze'de yaptığı katliamlara; Doğu Türkistan'da ve dünya üzerinde masum insanlara zulmedenlere bakıldığında, onlardaki sevgisizliğin en derin şekilde hissedildiğini vurguladı. Başkan Altay, "İnsanlığın, zulümler karşısında tarih boyunca hiç bu kadar aciz kalmadığına şahit oluyoruz. Siz kıymetli misafirlerimizin huzurunda; masum çocukları, anneleri öldürenlerin hak ettikleri cezayı almaları ve dünyada bir an önce barışın hakim olması temennimizi, yüksek sesle bir kez daha ifade etmek isterim. Gazze'de ve mazlum coğrafyalarda karanlıktan sonra aydınlığın doğacağı günler yakındır. Rabbim tüm dünyaya o güzel günleri yaşamayı nasip etsin inşallah. 751. Vuslat yılında Hazreti Mevlana'yı bir kez daha rahmetle ve duayla yad ediyorum” diye konuştu.

"GÖNÜLLER ARASINDA SINIRLARI AŞAN KÖPRÜLER KURULACAK”

Konya Valisi İbrahim Akın da Türk-İslam düşünürü Mevlana'nın evrensel çağrısına kulak vermek üzere bir araya geldiklerini belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Konya'mız her yıl olduğu gibi bu yıl da güzel bir organizasyonla Şeb-i Arus etkinliklerini hayata geçiriyor. Bu kapsamda 10 gün boyunca gece gündüz devam edecek etkinliklerle Mevlana'nın ‘muhabbetle acılar bal olur, dertler şifa bulur' sözlerinde olduğu gibi gönüller arasında sınırları aşan köprüler kurulacak. Bizler Mevlana'nın felsefesini gelecek nesillere aktarırken kültür mirasımızı korumayla yetinmeyip aynı zamanda yaşatmak durumundayız. Çünkü o mirasta ümit var, o mirasta insanlığın muhtaç olduğu esenlik var. Şebiarus vesilesiyle Allah'a birbirimize ve bütün mevcudata duyduğumuz sevgiyi tazelememizi diliyorum.”

SEMA MUKABELESİ İCRA EDİLDİ

Prof. Dr. Mahmut Erol Kılıç'ın Mesnevi dersi ve Kur'an-ı Kerim tilavetiyle devam eden programda sanatçı Ahmet Özhan tarafından tasavvuf müziği konseri verildi. Ardından Kültür ve Turizm Bakanlığı Konya Türk Tasavvuf Müziği Topluluğu tarafından "Mevlevi Ayini Şerifi” icra edildi.

Hazreti Mevlana'nın 751. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Etkinlikleri kapsamında 17 Aralık'a kadar; sema mukabeleleri, Türbeönü Buluşmaları, Selsebil Konserleri, paneller, konferanslar ve sergiler gerçekleştirilecek.



(Mustafa İlker Şen)