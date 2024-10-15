Başkan Altay: “Konya sizi yavaş yavaş içine çekiyor, değiştiriyor, dönüştürüyor”

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Büyükşehir Gençlik Meclisi’nin “Üniversite Buluşmaları” kapsamında Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğrencileriyle bir araya geldi. Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Yılmaz’ın da katıldığı programda öğrencilerle sohbet eden Başkan Altay, gençlerin geleceğe hazırlanmasıyla ilgili yoğun çaba sarf ettiklerini söyledi. Gençlerin Büyükşehir Gençlik Meclisi, Kapsül Teknoloji Platformu, Sosyal İnovasyon Ajansı ve Genç Kültür Kart gibi faaliyetlere katılmalarını, şehri gezerek yakından tanımaları tavsiyesinde bulunan Başkan Altay, “Üniversiteler bizim için çok kıymetli. Şehrin insan kaynağına çok büyük katkı sağlıyorsunuz” dedi.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Büyükşehir Gençlik Meclisi tarafından düzenlenen "Üniversite Buluşmaları” kapsamında Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğrencileriyle buluştu.

Prof. Dr. Şahabettin Yiğitbaşı Konferans Salonu'nda düzenlenen programda konuşan Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Yılmaz, vizyoner bakış açısıyla Konya'nın gelişimine büyük katkı sunan ve üniversitelerle olan iş birliğini her zaman destekleyen Başkan Altay'ı ağırlamaktan büyük memnuniyet duyduklarını ifade etti.

"KONYA SİZİ YAVAŞ YAVAŞ İÇİNE ÇEKİYOR, DEĞİŞTİRİYOR, DÖNÜŞTÜRÜYOR”

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay da kendisinin de mezun olduğu Selçuk Üniversitesi'nde öğrencilerle bir arada olmaktan dolayı büyük mutluluk duyduğunu ifade ederek konuşmasına başladı.

Başkan Altay, Konya'ya ilk gelen öğrencilerin "notlarımı yükseltiyim bir an önce gideyim” diye düşündüklerini dile getirerek, "Ama sonra Konya sizi yavaş yavaş içine çekiyor, değiştiriyor, dönüştürüyor ve Konya'yla ilgili anılarınız, hatıralarınız hem zihninizde kalıyor hem Konya'da yaşamaya devam ediyorsunuz. Onun için üniversiteler bizim için çok kıymetli. 5 üniversitede 120 bine yakın öğrencimiz var ve şehrin insan kaynağına çok büyük bir etki ve katkı sağlıyorsunuz” ifadelerini kullandı.

"GENÇLERİMİZİN GELECEĞE HAZIRLANMALARIYLA İLGİLİ YOĞUN ÇABA SARF EDİYORUZ”

Üniversite öğrencilerinin Konya'da bulunmasından dolayı çok memnun olduklarını vurgulayan Başkan Altay, "Konya Büyükşehir Belediyesi olarak her zaman gençlerimizle iletişim kurmak, onların sorunlarını çözmek, ihtiyaçlarını gidermek ve geleceğe hazırlanmalarıyla ilgili yoğun bir çaba sarf ediyoruz. Bu çabanın ana omurgasını Gençlik Meclisimiz oluşturuyor. Burada yer almanızın çok kıymetli ve önemli olduğunu düşünüyorum” diye konuştu.

Başkan Altay konuşmasının devamında Konya Büyükşehir Belediyesi'nin gençlik faaliyetlerinden de bahsederek gençlerin Kapsül Teknoloji Platformu, Sosyal İnovasyon Ajansı, Genç Kültür Kart'a başvurarak gençlik ve öğrenci hizmetlerinden faydalanmalarını istedi.

"ŞEHRİN SOKAKLARINDA DOLAŞIN”

Üniversite öğrencilerinden kampüs bölgesinden çıkarak şehir merkezine gelmelerini isteyen Başkan Altay, "Şehrin sokaklarında dolaşmanızı arzu ediyoruz. Çünkü burası çok kadim bir şehir. 10 bin yıldır şehir hayatını devam ettirebilmiş dünyanın ender yerleşim yerlerinden birisinde bulunuyoruz. Bunun tescili de Çatalhöyük. Konya her dönemde Anadolu'da hangi medeniyet hüküm sürüyorsa o medeniyetin en önemli şehirlerinden birisi olmuş. İnce Minareyi, Karatay Medresesi'ni, Alaaddin Camisi'ni, Depo No:4'ü, Darülmülk Sergi Sarayı'ndaki sultanlarımızı görmeden lütfen üniversite hayatınızı tamamlamayın” cümlelerini kullandı.

Başkan Altay, programın sonunda öğrencilerle sohbet ederek soruları cevapladı.

(Mustafa İlker Şen)