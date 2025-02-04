Başkan Altay Konyaray’da incelemelerde bulundu

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konyaray Banliyö Hattı ile Şehir Hastanesi -Yeni Sanayi Tramvay Hattı çalışmalarında incelemelerde bulundu.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, basın mensuplarıyla birlikte Büyükşehir Belediyesi tarafından şehre kazandırılacak raylı sistem yatırımlarını inceledi.

Başkan Altay, ilk olarak KONYRAY Banliyö Hattı incelemesi için basın mensuplarıyla birlikte raybüsle Meram Gar'dan başlayıp Kayacık İstasyonu'na gitti.

"TOPLU ULAŞIM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ İÇİN YOĞUN ŞEKİLDE ÇALIŞIYORUZ”

Burada basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Başkan Altay, Konya adına çok önemli ulaşım projeleri yürüttüklerini ifade ederek, "Bütün büyük şehirlerin temel sorunu trafik. Araçlara göre bir trafik düzenlemesi yapmak da ileride çok daha büyük sorunlar oluşturuyor. Onun için bütün dünyada olduğu gibi bu konuda yoğun çalışma sarf ediyoruz. Birincisi toplu ulaşım sisteminin güçlendirilmesi, ikincisi de bisiklet ulaşımının şehirde trafiğe alternatif bir ulaşım olması için bisiklet yolları ve diğer çalışmalar yürütüyoruz” diye konuştu.

TOPLU ULAŞIM ADINA YAPILAN EN ÖNEMLİ İŞLERDEN BİRİSİ: "KONYARAY”

Toplu ulaşım adına yapmış oldukları en önemli işlerden birisi olan KONYARAY Projesi'nin 3 etaptan oluşan bir iş olduğunu kaydeden Başkan Altay, hali hazırda 1. Etapta yoğun bir şekilde çalıştıklarını dile getirdi. Meram Gar'dan başlayıp Kayacık Lojistik Merkezi'ne kadar olan 19.7 kilometrelik kısımda inşaat işlerinin yüzde 60 seviyesine geldiği bilgisini paylaşan Başkan Altay konuşmasına şöyle devam etti:

"Burada Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD), Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ve Konya Büyükşehir Belediyesi olarak ortak bir proje yürütüyoruz. Altyapı çalışmaları, deplaseler KOSKİ ve altyapı kuruluşlarımız tarafından yürütülürken bununla birlikte altyapı, ray döşeme ve sinyalizasyon işlemlerimiz TCDD tarafından yürütülüyor. İşlemler tamamlandıktan sonra araçlar Büyükşehir Belediyemiz tarafından temin edilecek ve ilk etapta mevcut hattımızın yanında bir ray daha ilave ederek üç hattımızı dörde çıkararak bir sistem oluşturacağız. Böylece Meram Gar'dan bindiğinizde ilk etapta Kayacık Lojistik Merkezi'ne kadar, sonra Pınarbaşı'na ve Organize Sanayi Bölgesi'ne kadar olan bir hatta yolculuk yapma imkanına kavuşmuş olacağız.”

"NEREDEYSE BİR METRO İNŞA EDİYORUZ”

Konya için neredeyse bir metro inşa ettiklerini belirten Başkan Altay, "Çünkü bu alan tamamen trafikten arındırılmış durumda. Dolayısıyla hiçbir trafikle karşılaşmadan sinyalizasyonla mevcut hattı kullanarak kesintisiz ve hızlı bir ulaşım yapmayı arzu ediyoruz. Özellikle Organize Sanayi Bölgemizde her gün artan işçilerimizin taşınması ve bölgedeki sanayi alanlarına taşınması ile ilgili bir süreci yürütmüş olacağız. KONYARAY'ın şehrimiz için diğer bir önemi de Meram Gar ve yeni ray istasyonumuz, yeni yapılacak otogar binamız ve havaalanı da aynı aksta KONYARAY ile bağlanmış olacak. Böylece vatandaşlarımız güvenli ve hızlı bir şekilde bu alanlara ulaşmış olacak. Hedefimiz 2026 yılı sonuna bu projeyi tamamlamak ve 2027 yılında işletmeye alarak vatandaşlarımızın kullanımına açmak” ifadelerini kullandı.

"CUMHURBAŞKANIMIZA KONYA'MIZA VERDİĞİ ÖNEMDEN DOLAYI TEŞEKKÜR EDİYORUM”

Hükümetin şu anda çok yoğun bir şekilde deprem bölgesinde çalışmalar yürüttüğünü anımsatan Başkan Altay, "Biliyorsunuz iki yüz bir bininci konut teslim edildi. Yarın da 6 Şubat depreminin ikinci yılındayız. Devletimiz orada vatandaşlarımızı konteynerlerden kurtarmak için çaba sarf ederken Konya'da da çok önemli ulaşım yatırımlarına kesintisiz bir şekilde devam ediyor. Bu vesileyle Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a Konya'mıza verdiği önemden dolayı teşekkür ediyorum. Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Abdülkadir Uraloğlu Bey'e Konya'daki raylı sistem çalışmalarının tamamında bize verdiği destekten dolayı teşekkür ediyorum ve KONYARAY Projesi'nde paydaşımız TCDD Genel Müdürü Veysi Kurt bey, Altyapı Yatırımları Genel Müdürü (AYGM) Yalçın Eyigün beye ve ekiplerine teşekkür ediyorum” açıklamasını yaptı.

"2025 YILI SONUNDA DEMİR YOLU CADDESİ'Nİ AÇACAĞIZ”

Bu çalışmaları yaparken özellikle Demir Yolu Caddesi'nde trafiğin bir miktar aksadığını anımsatan, bunun da bir an önce tamamlanması ile ilgili bir çalışma yürüttüklerini vurgulayan Başkan Altay, 2025 yılı sonunda orayı da kesintisiz bir şekilde açacaklarını, Meram Gar'a ve çevre yoluna kadar kesintisiz bir şekilde ulaşım yapmak için planlama ve kamulaştırma çalışmalarına devam ettiklerini söyledi.

"PROJE, KONYA TARİHİNDE BUGÜNE KADAR YAPILAN TÜM RAYLI SİSTEM HATTININ 2 KATI BÜYÜKLÜĞÜNDE”

KONYARAY'ın neredeyse 50 kilometrelik bir hattan oluştuğunu belirten Başkan Altay, "Şu anda Konya'da çalışan raylı sistem hattı 27 kilometre. Dolayısıyla sadece bu yıl yapımına devam ettiğimiz ve başladığımız projeler bile Konya tarihinde bugüne kadar yapılan tüm raylı sistem hattının 2 katı büyüklüğünde. İnşallah Konya'nın toplu ulaşımdan aldığı payı artırma, vatandaşlarımızı hızlı, güvenli ve konforlu bir ulaşıma kavuşturmak için gece gündüz demeden çalışacağız. Tüm çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Ayrıca Konya'da bu konuları vatandaşlarımıza aktarma konusunda gösterdiğiniz gayretten dolayı sizlere teşekkür ediyorum” değerlendirmesini yaptı.

BARIŞ CADDESİ RAYLI SİSTEM GÜZERGAHI İNCELENDİ

Başkan Altay ardından Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından şehre kazandırılacak 17 kilometre ve 23 istasyondan oluşacak Barış Caddesi Raylı Sistem Hattı güzergahında da incelemelerde bulundu.

Bu hattın müşavirlik ihalesinin yapıldığını ve projenin Dünya Bankası ile yürütüldüğünü kaydeden Başkan Altay şunları söyledi:

"Yaklaşık 100 milyon avroluk bir iş. Böylece Yazır bölgesine, Beyhekim Hastanesi'ne, Barış Caddesi'ne ve Yeni Stadyum'a da raylı sistemi ulaştırmış olacağız. İnşallah bu yıl burada inşaata başlamayı planlıyoruz. 2 yıllık bir inşaat süresi, 2027'ye burası da tamamlanır. Burada bir önceki tramvaylarımızı kullanmayı hedefliyoruz. Çünkü tramvaylar çok pahalı. Mevcut tramvaylarımızın restorasyonlarına başladık. Böylece Konya'ya yeni bir raylı sistem hattı daha kazandırıyoruz. Ardıçlı Konutlarına da Beyhekim Hastanesi'ne de böylece raylı sistemle ulaşmış olacağız. Bu da Konya için yeni bir alternatif tramvay hattı güzergahı olacak. Bu yıl inşaata başlamayı hedefliyoruz.”

ŞEHİR HASTANESİ-YENİ SANAYİ TRAMVAY HATTI ÇALIŞMALARINDA İNCELEMELER YAPILDI

Başkan Altay, son olarak Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı sürdürülen Şehir Hastanesi-Yeni Sanayi Tramvay Hattı çalışmalarında incelemelerde bulunarak burada da hattın son durumu hakkında basın mensuplarına açıklamalar yaptı.

"BU HATTIMIZI 2027 YILINDA DEVREYE ALMAYI PLANLIYORUZ”

Öncelikle Alaaddin'den Adliye'ye kadar olan hattı Şehir Hastanesi'ne ulaştırmak için çalıştıklarını ifade eden Başkan Altay, "Büyükşehir Belediyemiz ve Ulaştırma Bakanlığımız ile ortak çalışmamız kapsamında Şehir Hastanesinden Yeni Sanayi alanına kadar olan 11.1 kilometrelik alanda şu anda belediye olarak çalışmalarımıza devam ediyoruz. Yaklaşık 2 kilometrelik ray döşeme işlemini tamamlamış durumundayız ve peyderpey devam ederek 11.1 kilometreyi Aslım Caddesi'nde tamamlamış olacağız. Aslım Caddesi'nden başlayıp TÜMOSAN Kavşağı, Aksaray Kavşağı, Dr. Sadık Ahmet Caddesi, Halil Ürün Caddesi Yeni Stadyum alanına kadar 10 kilometrelik kısmı da Ulaştırma Bakanlığımız Altyapı Yatırımları (AYGM) Genel Müdürlüğümüz tarafından ihale edilecek. Böylece stadyumdan başlayarak Alaaddin'e kadar yeni bir hatta kavuşmuş olacağız. 21.1 kilometrelik bu hattımızı inşallah 2027 yılında devreye almayı planlıyoruz. Böylece KONYARAY, Şehir Hastanesi, Stadyum ve Barış Caddesi Tramvayı ile birlikte yaklaşık 56 kilometrelik bir raylı sistem hattını şehrimize kazandırmış olacağız” diye konuştu.

"BÜTÜN HASTANELERİ, ÜNİVERSİTELERİ VE ŞEHİR MERKEZİNİ BAĞLAYACAĞIMIZ BİR RAYLI SİSTEM HATTINA KAVUŞMUŞ OLACAĞIZ”

Diğer taraftan Fetih Caddesi-Ahmet Özcan Caddesi Tramvay Hattıyla ilgili proje çalışmalarına ve Necmettin Erbakan Üniversitesi-Alaaddin, Alaaddin-Selçuk Üniversitesi ve Konya Teknik Üniversitesi metro hattıyla ilgili de proje çalışmalarına devam ettiklerini anlatan Başkan Altay, "Hedefimiz inşallah bu dönemin sonunda raylı sistem hatlarını 105 kilometreye tamamlamak ya da çalışmaya başlamak. Böylece Konya toplu ulaşımda çok önemli bir mesafe kat edecek. Mevcut raylı sistem hattına tam 4 kat ilave ederek bütün hastaneleri, üniversiteleri ve şehir merkezini bağlayacağımız bir raylı sistem hattına kavuşmuş olacağız. Yaklaşık 2 milyar liralık bir bedelle Büyükşehir Belediyesi olarak bu hattın yapımına devam ediyoruz. Emeği geçen arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. İnşallah tamamlandığında Şehir Hastanemizi, sanayi alanlarımızı ve stadyumumuzu da raylı sistem hattıyla bağlamış olacağız” sözlerini kullandı.

Başkan Altay, "Bunlar şehir için çok hayati çok önemli işler, inşallah böylece toplu ulaşım kullanan insan sayısını artırmayı ve şehirde araç yoğunluğunu azaltarak trafikte bir miktar rahatlama oluşturmayı arzu ediyoruz. Raylı sistemler, şu anda dünyanın en konforlu en hızlı ulaşım yapıları. Biz de Konya Büyükşehir Belediyesi olarak Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımızla birlikte bu çalışmaları yürütüyoruz” sözleriyle konuşmasını tamamladı.

(Mustafa İlker Şen)