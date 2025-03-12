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Başkan Altay yapımı tamamlanan Çumra İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi’ni inceledi

Başkan Altay yapımı tamamlanan Çumra İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi’ni inceledi
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 455 milyon lira maliyetle yapımı tamamlanarak test aşamasına geçen Çumra İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi’nde incelemelerde bulundu.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, yaptığı yazılı açıklamada, Konya merkezin yanı sıra merkez dışındaki 28 ilçede de altyapı eksikliklerini gidermek için yoğun bir şekilde çalıştıklarını belirtti.

Çumra merkez ve bağlı mahallelerden gelen atık suların arıtılarak deşarj edileceği bir sistemi inşa ettiklerini ifade eden Altay, "Güncel bedelle 455 milyon lira maliyetli bu tesisimizi tamamladık. Şu anda işletme faaliyetlerini yürütüyoruz. Bir yıl boyunca deneme çalışmaları yürütülerek hizmete alınmış olacak." ifadelerini kullandı.

Tesise koku giderici sistem de eklendi

Çevreci belediyecilik konusunda örnek çalışmalar yaptıklarını belirten Altay, "Çumra'daki tesisimizin bir diğer önemi de yola çok yakın bir konumda olması nedeniyle koku giderici sistemle donatılması. Bu sayede çevreye en az rahatsızlık verecek şekilde bir sistem oluşturduk. Çağdaş kentleşmenin en önemli gereklerinden birisi olan atık su arıtma tesislerimizi yapmaya bundan sonra da devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Kurum'a teşekkür etti

Tesisin yapımındaki destekleri sebebiyle Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'a ve İLBANK Genel Müdürlüğü'ne teşekkür eden Altay, çevreci bir yaklaşımla Konya'nın tüm çevre sorunlarını AK Parti hükümetinin desteğiyle gidereceklerini de sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

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