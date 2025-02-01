Başkan Bayındır Beyşehir’de yürütülen çalışmaları yerinde inceledi

Fen İşleri Müdürlüğü tarafından ilçe genelinde devam eden çalışmaları denetleyen Başkan Adil Bayındır'a, Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Balıklı da eşlik etti.
Başkan Bayındır, Devlet Su İşleri (DSİ) ve Beyşehir Belediyesi iş birliğiyle Beyşehir Gölü kıyısında sürdürülen kıyı ıslah çalışmalarını da yerinde gözlemledi.
Çalışmaların hız kesmeden devam edeceğini belirten Başkan Bayındır, "ilçemizin daha modern ve yaşanabilir bir hale gelmesi, hemşehrilerimizin yaşam kalitesini artıracak. İlçemizin ufkunu açacak çalışmaları gerçekleştirmek için yoğun çaba gösteriyoruz.” Dedi.
(Mustafa İlker Şen)