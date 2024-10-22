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Başkan Bayındır duyurdu! Beyşehir için güzel projeler yolda

Mustafa İlker Şen
Muhabir
Başkan Bayındır duyurdu! Beyşehir için güzel projeler yolda
Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır, Beyşehir’in geleceği için ortaya koydukları hedefleri hayata geçirmek için var güçleriyle çalıştıklarını söyledi.

Başkan Bayındır, "Güneşin koşarak doğup hüzünle battığı şehir Beyşehir için güzel projeler hazırlandığını duyurmak istiyorum” diyerek, özellikle kıyı düzenleme ve ilçenin turizm potansiyelinin değerlendirilmesi açısından önemli adımların atılacağını ifade etti. 

Başkan Bayındır, Selçuklu Sultanı Alaaddin Keykubat'ın Cennet ya burasıdır, ya da buranın altındadır sözleriyle Beyşehir'i tarif ettiği şekilde bölgeyi bir cennet olarak değerlendirdi ve bu doğrultuda çalışmalar yürüttüklerini ifade etti. Bu beş yılın sonunda bu şehre gelenler bırakmayacak, gitmeyecek ve burada kalmaya çalışacaklar. Onların ağırlanabileceği yerleri planlıyoruz” diyerek, şehre yapılacak yatırımların bölge halkı ve ziyaretçiler için büyük önem taşıyacağını belirtti.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'ın da yapılan çalışmalara büyük destek verdiğini söyleyen Başkan Bayındır; " Üçlü olacağız, güçlü olacağız demiştik. Ankara'da Murat Kurum Bakanımız, Konya'da Uğur Başkan, Beyşehir'de biz hep birlikte güzel işleri şehrimizin bütün insanının ayakları altına sermeyi boynumuza borç biliyoruz. Bu vesile ile kendilerine de verdikleri desteklerden dolayı da çok teşekkür ediyorum.” Dedi.  

Son olarak Başkan Bayındır, "Kamuoyuna sabır diyoruz. Beyşehir'in sorunları dahil her şeyin farkındayız. Yapmamız gerekenleri biliyoruz ve şehrimize bu dönemi tamamladığımız gün arkamıza bırakacağımız eserler milletimize helal olsun diyoruz. İnşallah bunları başaracağız ve başarmakta zorundayız. Bu dönemin sonunda şehrimize bırakacağımız eserler milletimize helal olsun.” diye konuştu.

(Mustafa İlker Şen)

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