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Başkan Bayındır öğrencilerle buluştu

Mustafa İlker Şen
Muhabir
Başkan Bayındır öğrencilerle buluştu

Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır, Ali Rıza Celeboğlu Ortaokulu'nda düzenlenen bir programa konuk oldu.  Tecrübe Paylaşımı Söyleşisi adı altında gerçekleştirilen programda, öğrenciler Başkan Bayındır'a sevgi gösterisinde bulundular.  

Öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte Başkan Bayındır, eğitim hayatından bugüne kadar olan yaşam yolculuğunu ve yerel yönetimlerdeki deneyimlerini paylaştı. Öğrenciler, Bayındır'ın başarı hikayesini ve belediye başkanlığı süresince yaşadığı önemli anları dinleme fırsatı buldu.

Başkan Bayındır, eğitim hayatında karşılaştığı zorlukları ve bu zorlukları nasıl aştığını anlatarak, öğrencilere azim ve çalışkanlık konularında ilham verdi. Ayrıca, yerel yönetimlerin işleyişine ve belediyenin yürüttüğü projelere değinerek, gençlerin gelecekteki hedeflerini belirlemelerinde yol gösterici bilgiler sundu.

Söyleşi sırasında öğrenciler, merak ettikleri soruları sorma imkanı bulurken, Başkan Bayındır, samimi ve içten yanıtlarıyla etkinliğe katılanlara bilgiler aktardı. Etkinlik sonunda Başkan Bayındır, öğrencilere iyi bir eğitim hayatı dileyerek, hatıra fotoğrafı çektirdi. 

Ali Rıza Celeboğlu Ortaokulu Müdürü Fatih Fırat, Başkan Bayındır'a teşekkür ederek, bu tür etkinliklerin öğrencilerin vizyonunu genişletmek açısından önemli olduğunu söyledi.

(Mustafa İlker Şen)

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