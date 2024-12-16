Başkan Kavuş; “İnsanlık, HZ. Pir’in miras bıraktığı manevi hazineye muhtaç’’

Mevlana Celaleddin-i Rumi Hazretleri’nin şehrimizin, gönül coğrafyamızın ve kadim medeniyetimizin en temel taşlarından biri olduğuna vurgu yapan Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, “Büyük alim, mütefekkir, mutasavvıf ve gönüller sultanı Hazreti Pir’i, vuslatının 751. sene-i devriyesinde rahmet, minnet ve şükranla anıyorum.” diye konuştu.

Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Hazreti Mevlana'nın vefatının 751. yıl dönümünde yayımladığı mesajında şu görüşlere yer verdi;

"İnsanlık, vuslatının her yıl dönümünde Mevlâna Celâleddîn-i Rûmî'yi ve onun sevgi, hoşgörü, birlik mesajlarının derin anlamını bir kez daha hatırlıyor. Yüzyıllar sonrasında bile yolları ilmi ve fikirleriyle aydınlatmak, kalpleri şefkat ve merhametle doldurmak, hayatları sevgi ve kardeşlikle anlamlandırmak çok az kişiye nasip olmuştur. Oysa Mevlana Hazretleri'nin Konya'dan yaktığı ateş bugün hala ilk günkü parlaklığı ile insanlığı aydınlatıyor.

Öğretileri yüzyıllardır insanlığa ilham veren, kalpleri; sevginin, aşkın ve şefkatin diliyle birleştiren Hazreti Pir'in barış, kardeşlik ve hoşgörü çağrısını ve öğüdünü bu şehirden başlatmış olması bizim omuzlarımıza da büyük bir mesuliyet yüklüyor. Onun mirasçıları olarak bu yükün bilinciyle attığımız her adım, yeni bir ‘geleceğin' işaret fişekleridir.

Dünyanın bugün içinde bulunduğu kaosun, Mevlâna'nın mirasını daha derinden anlamak, yaşatmak ve tüm insanlığa anlatmak için yeni bir fırsat olduğu düşüncesindeyim. Çünkü, bugün insanlık sevginin, aşkın, merhametin ve şefkatin diline her zamankinden daha fazla muhtaçtır. Onun inancı, öğretileri ve mesajlarının dünyanın huzur, kurtuluş ve mutluluk reçetesi olduğu ayan beyan ortadadır. O, dar-ı bekaya göçmüştür belki ama bu şehir, bıraktığı mirasa kıyamete kadar inançla sahip çıkmaya devam edecektir bu nedenle. Hayatının önemli bir bölümünü geçirdiği, zikir ve sohbet halkaları kurduğu, inziva için sürekli tercih ettiği Meram'a hizmet etmiş olmak da bizim için daima onur kaynağı olmuştur.

Bu düşüncelerle, büyük mütefekkir, mutasavvıf, alim ve gönüller sultanı Mevlana Celaleddin-i Rumi Hazretleri'ni vefatının 751. sene-i devriyesinde rahmet, minnet ve şükranla yad ediyor, bu vesile ile bir kez daha gönül coğrafyamızdakiler başta olmak üzere tüm mazlumlara sabır ve zafer, tüm insanlığa da barış, sevgi ve huzur diliyorum.”