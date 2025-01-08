GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM YAŞAM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
KONYA Haberleri

Başkan Kavuş; “Meram, eğitimde çağdaş standartların ötesine hazırlanıyor’’

Mustafa İlker Şen
Muhabir
Başkan Kavuş; “Meram, eğitimde çağdaş standartların ötesine hazırlanıyor’’
Meram Kaymakamı Dr. Bayram Yılmaz ve Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, İhsan Özkaşıkçı İlkokulu ‘Tasarım Beceri Atölyesi’nin açılışında öğretmen ve öğrencileri yalnız bırakmadılar. Okul Aile Birliği tarafından yaptırılan atölyenin açılışı renkli görüntülere sahne olurken, atölye çalışmalarına başlayan çocuklar, katılımcılara maharetlerini sergilediler.
 
Meram Kaymakamı Dr. Bayram Yılmaz ve Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, İhsan Özkaşıkçı İlkokulu ‘Tasarım Beceri Atölyesi'nin açılışında öğrencileri yalnız bırakmadılar. Okula gelişlerinde öğrenciler tarafından çiçeklerle ve sevgi seliyle karşılanan Kaymakam Yılmaz ve Başkan Kavuş, açılış öncesinde çocukların hazırladığı müzik ve pandomim gösterisini ilgiyle izledi.
 
Meram İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Ahmet Kocagöz'ün de katıldığı etkinlikte gösterilerin ardından İhsan Özkaşıkçı İlkokulu Okul Aile Birliği tarafından yaptırılan atölyenin açılışı gerçekleştirildi.  
 
 
"MERAM'DA EĞİTİME VERİLEN DEĞER VE ÖNCELİK GELECEĞİMİZ ADINA UMUT VERİCİ” 
 
Kaymakam Yılmaz ve Başkan Kavuş, öğrencilerin el becerilerinin ve üreticiliklerinin artırılacağı atölyeyi ve çocukların atölyedeki çalışmalarını inceledi. Çocukların becerilerine hayranlığını ifade eden Meram Kaymakamı Dr. Bayram Yılmaz atölyenin hayırlı olması temennisinde bulundu. Bu tür atölyeler sayesinde çocukların pek çok açıdan önemli bir imkana kavuştuğuna dikkat çeken Kaymakam Yılmaz, Meram'da eğitime verilen değer ve önceliğin takdire şayan olduğunu belirtti. Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş ise genç nesillerin zihinsel gelişimlerine hız verecek ve tasarım yeteneklerini geliştirecek atölyenin çocuklara yeni ufuklar kazandıracağına dikkat çekti. Meram'da eğitimin el birliği ile çağdaş standartları büyük ölçüde yakaladığına dikkat çeken Başkan Kavuş; "Bugünün küçük elleri, geleceğin büyük eserlerine imza atacak. Bu gelişim sürecinde bizler daima onların yanında olacağız.  Meram Belediyesi olarak, eğitime ve gençlerimizin kişisel gelişimine katkı sağlayan projelere her zaman destek vermeye devam edeceğiz.” diye konuştu.  
 
Öğretmenler ve okul idarecileri ile de ayrı ayrı hasbihal eden Kaymakam Yılmaz ve Başkan Kavuş, daha sonra sınıfları gezerek öğrencilerle sohbet ettiler. Kaymakam Yılmaz ve Başkan Kavuş'un ziyareti günün anısına çektirilen hatıra fotoğrafı ile son buldu.  
 

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER