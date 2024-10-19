Başkan Kavuş Meram muhtarlarını ziyaret etti

Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla Meram Muhtarlar Derneği’ni ziyaret ederek ilçede görev yapan muhtarlar ile bir araya geldi. Dernek Başkanı Ahmet Taşdemir, mahallelere hizmetlerinde daima yanlarında olan Başkan Kavuş’a teşekkür ederken, Başkan Kavuş da hizmetlerin hız ve verimliliğinde büyük pay sahibi olan muhtarlarla ortaya koydukları iş birliğinden kazananın Meram olduğuna vurgu yaptı.

19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla Meram Muhtarlar Derneği'ni ziyaret eden Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Dernek Başkanı Ahmet Taşdemir ve tüm muhtarların gününü kutladı. Muhtarların hizmette kendilerine rehberlik eden yol arkadaşları olduğuna vurgu yapan Başkan Kavuş, "Genel anlamda 19 Ekim, özel olarak ise Meram'da her gün muhtarlarımızın günü. Hizmetlerinden dolayı kendilerine teşekkür ediyor, çalışmalarında hepsine ayrı ayrı başarılar diliyorum." dedi. BAŞKAN KAVUŞ; "MUHTARLARIMIZLA YAKIN İŞ BİRLİĞİMİZDEN MERAM KAZANDI” Mahallelerin sorunlarını en iyi bilen, çözüm noktasında büyük katkı sağlayan, vatandaşlarla kendileri arasında köprü vazifesi gören ve yerel yönetimlerin vazgeçilmez unsuru olan tüm muhtarlara şükran borçlu olduklarını ifade eden Başkan Kavuş, her fırsatta muhtarlarla bir araya gelerek mahallelerin istek ve taleplerini dinleyip karşılıklı fikir alışverişinde bulunduklarını hatırlattı. Muhtarların mahallelerin ihtiyaçlarına yönelik ortaya koyduğu çözüm arayışlarını daima takdirle karşılayıp yanlarında olduklarını belirten Başkan Kavuş, "Hizmet piramidinin temel direği muhtarlarımızın sorunların çözümündeki çabası bizim işleyişimize ve hizmet üretimimize büyük yarar sağlıyor. Onlar hizmetlerimizin verimliliğinde de büyük pay sahibi. Bu sebeple mahallelerimizin daha iyi hizmet alması için belediye olarak her zaman muhtarlarla yakın iş birliği içinde olduk, bundan sonra da olmaya devam edeceğiz.” şeklinde konuştu. TAŞDEMİR; "MERAM BELEDİYESİ VE BAŞKAN KAVUŞ, DAİMA YANIMIZDA, YÖREMİZDE OLDU” Meram Muhtarlar Derneği Başkanı Ahmet Taşdemir ise bu anlamlı ziyaret için tüm muhtarlar adına Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş'a teşekkür ederek, "Muhtarlar olarak halkımızın taleplerini en iyi şekilde yerine getirmeye çalışırken Meram Belediyesi ve kıymetli başkanı Mustafa Kavuş'u daima yanımızda, yöremizde bulduk ve daima uyumlu bir çalışma sergiledik. Bu uyum ve dayanışmadan kazanan ise mahallelerimiz ve hemşehrilerimiz oldu. Bu iş birliği ve istişare içinde devam eden anlayışımızın ve hizmetlerimizin aynı duyarlılıkla devam etmesi en büyük temennimizdir.” şeklinde konuştu. (Mustafa İlker Şen)

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