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Başkan Pekyatırmacı’dan 751.vuslat yıl dönümü mesajı

Mustafa İlker Şen
Muhabir
Başkan Pekyatırmacı’dan 751.vuslat yıl dönümü mesajı
Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Hazreti Mevlâna’nın 751. Vuslat yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Hazreti Mevlâna'nın 751. Vuslat yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayımlayan Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı mesajında şu görüşlere yer verdi;

"Büyük mütefekkir ve mutasavvıf Mevlâna Celaleddin-i Rumi'yi vuslatının 751. yılında rahmetle yâd ediyorum. Törenlerimizin bu yılki ana teması "Muhabbet Vakti", alt teması da Hazreti Mevlâna'nın "Muhabbetle acılar bal olur, dertler şifa bulur" sözleri olarak belirlendi. Hazreti  Mevlâna'nın da öğretilerinde belirttiği  gibi insanın insana olan derin muhabbetinin, aşamayacağı bir şey yoktur. Çağımız insanının en büyük problemi de gönülden konuşmanın ve muhabbet ikliminin zarar görmesidir. "Muhabbet Vakti" temasının bir kez daha Hazreti Pir'in mesajıyla tüm dünyaya barışın ve sevgi dilinin hakim olması adına bir pencere açmaktadır.

Sevginin, barışın, kardeşliğin, hoşgörünün sembolü olan Hazreti Mevlâna'nın kalplerimizde harladığı aşk ateşi, aradan geçen 7,5 asra rağmen gönüllerimizi arındırmaya devam ediyor. İnsanı hayatın merkezine alan, insan sevgisiyle yola çıkan Hazreti Mevlâna, insanı, sırf insan olduğu için sevmiş, herkese sevgi ve değer vererek hoşgörü ikliminde kucaklamıştır. Mevlâna'nın sevgisinin felsefesinin temelinde Allah sevgisi vardır.

Bu yıl 7-17 Aralık tarihleri arasında 88.'si Mevlâna Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek sema programlarının yanı sıra birçok kültürel etkinlikler ile Hazreti Mevlâna anılacak, onun evrensel mesajları tüm dünya insanlığına ulaştırılacak.

Sevginin, barışın, kardeşliğin ve hoşgörünün sembolü olan ve bunu tüm insanlığa yaymaya çalışan Hazreti Mevlâna'yı 751. Vuslat yıl dönümünde rahmet ve dua ile yâd ediyorum"

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