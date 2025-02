Başkan Pekyatırmacı’ya Çinli iş adamlarından ziyaret!

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı geçtiğimiz aylarda Çin’de çeşitli temas ve incelemelerde bulunarak, şehrin dijital dönüşümü, yapay zeka teknolojilerinin şehir yönetiminde kullanılması için Çin’in önde gelen teknoloji merkezi Zhongguancun’da uluslararası teknoloji ve yapay zeka firmaları ile bir araya gelmişti. Başkan Pekyatırmacı’nın ziyaretinin ardından iki ülke arasındaki teknolojik iş birliğinin güçlendirilmesi için temasta bulunulan Çinli iş adamları Konya’ya gelerek Başkan Pekyatırmacı’ya iadeyi ziyaret gerçekleştirdi.

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı'yı makamında ziyaret eden heyette; Taiyuan Firması CEO'su Pan Hailong, Baş Mühendis Bao Xiangming, Genel Müdür Pan Jingyu ile Cuve Group ve ITOC Kurucusu Yulu Joanne, Kurucu Ortağı David Brode yer aldı.

Başkan Pekyatırmacı," Ziyaretin Çin ile Türkiye arasında yeni işbirliklerinin oluşmasına vesile olmasını diliyorum"

Çinli iş adamları heyetini Konya'da ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı," Biz Çin'e geldiğimiz zaman bizi çok güzel bir şekilde ağırladınız. Öncelikle misafirperverliğinizden dolayı ve ziyaretimizde bize göstermiş olduğunuz ilgiden dolayı teşekkür ediyorum. Ziyaret boyunca temas ettiğimiz firmalarla doğrudan bir irtibatımız olmasa bile Türkiye ile iş yapmaları, Türkiye işbirliği halinde yeni projeler üretilmesi noktasında her zaman elimizden gelen gayreti bu noktada göstereceğiz. Çin ile Türkiye arasında işbirliği yapılabilecek pek çok konunun olduğunu görüyoruz. Bu noktada özellikle Konya'daki işbirliklerinde sizlerle her zaman beraberiz. Konya Organize Sanayi Bölgesinde her yıl yeni firmalar faaliyete başlıyor ve sürekli büyüyen bir yapısı var. Son 20 yıl içerisinde 4 farklı organize sanayi bölgesi bu bölgeye ilave oldu ve çok farklı sektörlerde üretimler yapılıyor. Heyetin mutlaka organize sanayi bölgesini de görmelerini arzu ediyoruz." dedi.

Taiyuan Firması CEO'su Pan Hailong," Türkiye ve Konya'daki yatırım fırsatlarını yerinde görmek istedik"

Konya'da olmaktan büyük mutluluk duyduklarını ifade eden Taiyuan Firması CEO'su Pan Hailong de, "Konya güzel ve şehirleşme açısından modern bir şehir ve burada olmaktan mutluyuz. Konya'nın Türkiye'nin ihracında önemli bir güce sahip şehirlerinden biri olduğunu biliyoruz. Bu nedenle Çin heyeti olarak Türkiye ve Konya'daki yatırım fırsatlarını yerinde görmek istedik. Yapılan karşılıklı ziyaretlerin yeni bağların kurulmasına Türkiye ile Çin arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin daha da güçlenmesine vesile olmasını diliyorum. Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı heyetimizi çok sıcak bir şekilde karşıladı ve kendisiyle Konya'nın iş ve yatırım potansiyeli hakkında kapsamlı ve verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Programımız boyunca yapılabilecek ortak işbirlikleri noktasında birtakım ziyaretler de gerçekleştireceğiz. Nazik ev sahipliğinden dolayı heyetim adına kendilerine bir kere daha teşekkür etmek istiyorum." diye konuştu.

Ziyaretin ardından Başkan Pekyatırmacı Çinli heyete hediye takdiminde bulundu.

Konya programı kapsamında bilgi ve tecrübe paylaşımında bulunmak üzere Selçuklu Belediyesi'nin yatırım ve hizmetlerini de yerinde görecek olan Çinli heyet ayrıca iş dünyası temsilcileriyle de görüşecek.

