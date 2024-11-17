Beklenen geldi! Konya’daki bu bölgeye mevsimin ilk karı düştü

Konya’da aniden bastıran gök gürültülü sağanak yağış akşam saatlerinde başladı. Karla karışık yağmur şeklinde devam eden yağış bazı bölgeleri beyaza bürüdü. İşte detaylar..

Konya'nın Derbent ilçesinde yer alan ve bölgenin önemli doğal güzelliklerinden biri olan Aladağ, mevsimin ilk kar yağışıyla beyaza büründü. 2.385 metre rakımlı Aladağ, özellikle kış turizmi açısından büyük bir potansiyele sahip.

Bölgede hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte kar yağışı etkili oldu. Yağan kar, Aladağ zirvesi ve çevresinde örtü oluşturdu. Yerel halk, kar yağışının hem tarımsal faaliyetler hem de turizm açısından sevindirici olduğunu belirtti.

Uzmanlar önümüzdeki günlerde sıcaklığın eksileri görebileceğini belirtiyor. Bu gelişmeyle birlikte, bölgede kış turizminin erken başlaması bekleniyor.

Aladağ'da Kış Turizmi

Kar kalitesinin yüksek olduğu Aladağ, kış aylarında hem yerel hem de çevre illerden turistlerin uğrak noktası haline geliyor.

Kar yağışıyla birlikte Aladağ'a ulaşımda herhangi bir sorun yaşanmadığı bildirildi. Ancak yetkililer, dağlık bölgede seyahat edenlerin dikkatli olmaları konusunda uyardı.

2 bin 385 metre rakıma sahip Aladağ beyazla kaplandı

Mevsimin ilk karı, bölgeye hem estetik bir güzellik katarken hem de turizm ve yerel ekonomi için umut verici bir işaret oldu. Aladağ, bu kış da doğaseverleri ve macera tutkunlarını ağırlamaya hazır.