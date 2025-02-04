Beyşehir Belediyesi’nden yoğun saha çalışmaları

Beyşehir Belediyesi Fen İşleri, Park ve Bahçeler ile Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçede kapsamlı saha çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Son bir haftada birçok mahallede altyapı, peyzaj, tamirat ve temizlik çalışmaları gerçekleştirildi.

Altyapı ve yol çalışmaları devam ediyor

Beyşehir Belediyesi ekipleri, yolların düzenlenmesi ve altyapının güçlendirilmesi amacıyla çeşitli mahallelerde kapsamlı çalışmalar yürüttü. Bu kapsamda Müftü, Fasıllar, Karaali ve Dalyan Mahallelerinde parke tamiratı yapılırken, Çukurağıl, Bayındır, Doğancık, Damlapınar, Bahçelievler ve TOKİ Mahallelerinde malzeme serimi gerçekleştirildi. Ayrıca Doğanbey Mahallesi'nde yayla yollarının daha kullanışlı hale gelmesi için su tahliye boruları döşendi, Yeni Mahalle ve TOKİ Mahallesi'nde ise drenaj çalışmaları tamamlandı.

Yeşil alanlar ve parklarda bakım çalışmaları

Belediye ekipleri, ilçede daha sağlıklı ve düzenli yeşil alanlar oluşturmak amacıyla birçok mahallede ağaç budama çalışmalarını tamamladı. Küçükavşar, Hacıarmağan, İçerişehir, Müftü, Esentepe, Bayavşar, Hamidiye, Hacıakif ve Karadiken Mahallelerinde ağaç budama işlemleri gerçekleştirildi.

Bunun yanı sıra, Hacıarmağan Mahallesi'nde bulunan Vuslat Parkı'nda süs taşları yenilendi ve kamelya içindeki çeşmelerin giderleri temizlendi. Ayrıca TOKİ Mahallesi'nde çocuk oyun gruplarında kauçuk yapıştırma işlemi yapılırken, Hacıarmağan Mahallesi'nde oyun grubu tamiratı tamamlandı.

Temizlik çalışmaları aralıksız sürüyor

Vatandaşların daha sağlıklı bir çevrede yaşamlarını sürdürebilmeleri için Taş Köprü ve Çarşamba Kanalı'nda temizlik çalışmaları yapıldı. Beyşehir genelindeki tüm mahallelerde kapsamlı mıntıka temizliği gerçekleştirildi.

(Mustafa İlker Şen)