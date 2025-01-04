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Beyşehir Halk Ekmek Fabrikası deneme üretimine başladı

Mustafa İlker Şen
Muhabir
Beyşehir Halk Ekmek Fabrikası deneme üretimine başladı

Beyşehir Belediyesi tarafından inşa edilen ve son teknolojik makinelerle donatılan halk ekmek fabrikası, deneme üretimine başladı. Fabrikada incelemelerde bulunan Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır, fabrika ile ilgili açıklamalarda bulundu. 

Başkan Bayındır, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

"Değerli hemşehrilerim, değerli Beyşehirliler, bugün burada Beyşehir Halk Ekmek Fabrikası'nın deneme üretimini yapıyoruz. Bugünden itibaren dağıtıma başlıyoruz. Kapasite itibarıyla vardiyası 17 bin 500 olan, iki vardiyada 35 bin ekmek üretecek bu işletmemizin önce Beyşehir halkına, çalışanlarımıza, şehrimize hayırlar ve bereketler getirmesini niyaz ediyorum. Fakirimizin, fukaramızın daha ucuz ekmek temin etmesine yardımcı olmasını diliyorum.”

Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır, fabrikanın modern hijyen standartlarına uygun olarak çalıştığını vurgulayarak, "Buradaki hassasiyetimiz, galoş ve eldiven kullanımıyla, tırnak bakımıyla, yer temizliğiyle ve en ufak el değmeden paketlenen ekmeklerin servis edilmesi. Bu, insan sağlığına verdiğimiz önemin göstergesidir. Beyşehir'e yakışan bu tesisin hayırlı olmasını temenni ediyorum. Herkese afiyet olsun” dedi.

(Mustafa İlker Şen)

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