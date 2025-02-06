Beyşehir Nüfusu 2024 - 2025 | Beyşehir nüfusu kaç, ne kadar?

Konya'nın Beyşehir ilçesinin nüfusu belli oldu.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan 2024 yılı nüfus verilerine göre, Konya'nın toplam nüfusu 2 milyon 330 bin 24 kişi oldu.
Merkez ilçelerde nüfus hızlarında yükseliş!
Konya'da en fazla nüfusa sahip ilçeler arasında 700 bin 358 kişiyle Selçuklu, 385 bin 432 kişiyle Karatay ve 348 bin 71 kişiyle Meram yer aldı. Bu ilçeler, Konya'nın kent merkezini oluşturuyor ve nüfus artış hızlarında da yükseliş yaşandı.
Beyşehir 6. sırada
Şehir merkezine uzak ilçelerde ise en çok nüfusa sahip ilçe 156 bin 253 nüfusla Ereğli olurken, onu 93 bin 719 nüfusla Akşehir, ardından Beyşehir ve 68 bin nüfusla Çumra takip ediyor. Beyşehir, Konya'nın ilçeleri arasında en çok nüfusa sahip olan 6. İlçesi oldu.
Beyşehir'in nüfusu kaç, ne kadar?
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan 2024 yılı nüfus verilerine göre, Beyşehir'in toplam nüfusu 79 bin 629 kişi oldu. Beyşehir'in yıllık nüfus artış hızı ise binde 7,6 olarak kaydedildi.
KONYA VE İLÇELERİNİN 2024 YILI NÜFUS VERİLERİ
|
İL VE İLÇE
|
TOPLAM NÜFUS
|
YLLIK NÜFUS ARTIŞ HIZI
|
Konya
|
2 330 024
|
4,2
|
Ahırlı
|
4 666
|
-74,5
|
Akören
|
5 857
|
-7,7
|
Akşehir
|
93 719
|
8,3
|
Altınekin
|
14 593
|
-17,5
|
Beyşehir
|
79 629
|
7,6
|
Bozkır
|
25 199
|
-26,9
|
Cihanbeyli
|
50 021
|
-17,9
|
Çeltik
|
9 726
|
-59,7
|
Çumra
|
68 551
|
0,1
|
Derbent
|
4 014
|
-35,7
|
Derebucak
|
5 540
|
-44,1
|
Doğanhisar
|
14 445
|
-25,3
|
Emirgazi
|
7 739
|
-26,3
|
Ereğli
|
156 253
|
15,5
|
Güneysınır
|
9 287
|
-13,7
|
Hadim
|
11 049
|
-36,4
|
Halkapınar
|
4 009
|
-42,5
|
Hüyük
|
15 033
|
-26,1
|
Ilgın
|
53 239
|
-8,8
|
Kadınhanı
|
31 494
|
-11,3
|
Karapınar
|
51 324
|
3,1
|
Karatay
|
385 432
|
25,0
|
Kulu
|
51 794
|
-12,5
|
Meram
|
348 071
|
2,1
|
Sarayönü
|
28 533
|
-15,1
|
Selçuklu
|
700 358
|
6,6
|
Seydişehir
|
66 067
|
2,1
|
Taşkent
|
5 931
|
-162,3
|
Tuzlukçu
|
6 127
|
-66,1
|
Yalıhüyük
|
1 678
|
-99,7
|
Yunak
|
20 646
|
-30,7
(Mustafa İlker Şen)