Beyşehir Nüfusu 2024 - 2025 | Beyşehir nüfusu kaç, ne kadar?

Beyşehir nüfusu 2024 - 2025, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan 2024 yılı nüfus verilerine göre Beyşehir’de yaşayan vatandaşlar tarafından merak edilmeye başlandı. Peki, Beyşehir’in nüfusu kaç, ne kadar? İşte 2024 Beyşehir nüfusu…

Konya'nın Beyşehir ilçesinin nüfusu belli oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan 2024 yılı nüfus verilerine göre, Konya'nın toplam nüfusu 2 milyon 330 bin 24 kişi oldu.

Merkez ilçelerde nüfus hızlarında yükseliş!

Konya'da en fazla nüfusa sahip ilçeler arasında 700 bin 358 kişiyle Selçuklu, 385 bin 432 kişiyle Karatay ve 348 bin 71 kişiyle Meram yer aldı. Bu ilçeler, Konya'nın kent merkezini oluşturuyor ve nüfus artış hızlarında da yükseliş yaşandı.

Beyşehir 6. sırada

Şehir merkezine uzak ilçelerde ise en çok nüfusa sahip ilçe 156 bin 253 nüfusla Ereğli olurken, onu 93 bin 719 nüfusla Akşehir, ardından Beyşehir ve 68 bin nüfusla Çumra takip ediyor. Beyşehir, Konya'nın ilçeleri arasında en çok nüfusa sahip olan 6. İlçesi oldu.

Beyşehir'in nüfusu kaç, ne kadar?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan 2024 yılı nüfus verilerine göre, Beyşehir'in toplam nüfusu 79 bin 629 kişi oldu. Beyşehir'in yıllık nüfus artış hızı ise binde 7,6 olarak kaydedildi.

KONYA VE İLÇELERİNİN 2024 YILI NÜFUS VERİLERİ

İL VE İLÇE TOPLAM NÜFUS YLLIK NÜFUS ARTIŞ HIZI Konya 2 330 024 4,2 Ahırlı 4 666 -74,5 Akören 5 857 -7,7 Akşehir 93 719 8,3 Altınekin 14 593 -17,5 Beyşehir 79 629 7,6 Bozkır 25 199 -26,9 Cihanbeyli 50 021 -17,9 Çeltik 9 726 -59,7 Çumra 68 551 0,1 Derbent 4 014 -35,7 Derebucak 5 540 -44,1 Doğanhisar 14 445 -25,3 Emirgazi 7 739 -26,3 Ereğli 156 253 15,5 Güneysınır 9 287 -13,7 Hadim 11 049 -36,4 Halkapınar 4 009 -42,5 Hüyük 15 033 -26,1 Ilgın 53 239 -8,8 Kadınhanı 31 494 -11,3 Karapınar 51 324 3,1 Karatay 385 432 25,0 Kulu 51 794 -12,5 Meram 348 071 2,1 Sarayönü 28 533 -15,1 Selçuklu 700 358 6,6 Seydişehir 66 067 2,1 Taşkent 5 931 -162,3 Tuzlukçu 6 127 -66,1 Yalıhüyük 1 678 -99,7 Yunak 20 646 -30,7

(Mustafa İlker Şen)