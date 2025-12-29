Çocuklar 4 gün boyunca eğlenceye doydu! Şivlilik çocuk bayramı rekor katılımla sona erdi

Selçuklu Belediyesi tarafından Selçuklu Kongre Merkezi’nde düzenlenen ve 450 bin kişinin katılım sağladığı Şivlilik Çocuk Bayramı, bu yıl da büyük bir coşkuya sahne oldu. Binlerce çocuk 4 gün boyunca oyunlar ve renkli aktivitelerle unutulmaz anlar yaşadı. Etkinliğe gösterilen yoğun ilgiden dolayı tüm çocuklara ve ailelerine teşekkür eden Başkan Pekyatırmacı,“ Çocuklarımız 3 ayların başlangıcını, şivlilik mutluluğunu aileleriyle birlikte doyasıya yaşamış oldu“ dedi.

Selçuklu Belediyesi tarafından kültürel değerlerin gelecek nesillere aktarılması amacıyla düzenlenen ve Türkiye genelinde büyük ses getiren Şivlilik Çocuk Bayramı, renkli ve eğlenceli etkinliklerin ardından sona erdi.

Selçuklu Kongre Merkezi'nde dört gün boyunca şenlik havasında geçen organizasyon, çocuklara adeta bayram coşkusunu doyasıya yaşattı. Şehir içinden olduğu kadar şehir dışından da binlerce vatandaşın katılım sağladığı etkinlik, toplam 450 bin kişiyi ağırlayarak rekor katılıma sahne oldu ve unutulmaz anlar yaşattı. Organizasyon boyunca Selçuklu'nun dört bir yanı çocuk sesleriyle şenlendi.

Çocukların neşesi ve ailelerin ilgisiyle dolu dolu geçen programda, çocuk müzikalleri, tiyatro gösterileri, animasyon film gösterimleri, interaktif ve dijital oyunlar, geleneksel sahne oyunları, atölye etkinlikleri, söyleşiler ve konserler ile geleneksel şivlilik kültürü sürdürüldü.

Başkan Pekyatırmacı, "Şivlilik Çocuk Bayramı'nı Konyamızda bir gelenek haline getirdik"

Şivlilik Çocuk Bayramımızın son gününde de Selçuklu Kongre Merkezinde çocuklarımızla, gençlerimizle, ailelerimizle birlikteydik. Perşembe gününden itibaren çocuklarımız 3 ayların başlangıcını, şivlilik mutluluğunu aileleriyle, akranlarıyla birlikte doyasıya yaşamış oldu ve yüzbinlerce çocuğumuz, hemşehrimiz burada bizlerle birlikte oldu. Çocuklarımız burada oyunlar oynadılar. Animasyon, tiyatro gösterilerini izlediler ve kaliteli zaman geçirdiler. Tabi ki 3 ayların başlangıcını Recep ayının başlangıcı olarak Regaip Kandilimizi mutlu bir şekilde burada karşılamış oldular. Ramazan ayına bir hazırlık mahiyetinde burada onlara milli manevi değerlerimize ilgili de güzel bilgiler vermiş olduk. Ben SKM'de bizi yalnız bırakmayan yüzbinlerce hemşehrimize özellikle teşekkür ediyorum. Artık Şivlilik Konyamızda bir bayram havasında kutlanıyor.

Bunu bir bayrama dönüştürdük ve hemşehrimizinde yoğun bir ilgisiyle bu bayramı birlikte kutluyoruz. Çocuklarımıza, gençlerimize üç aylarımızı milli manevi değerlerimizi ifade edebilmek anlamında burada birlikteliğimizin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Elhamdülillah artık şehir dışından da çok sayıda misafirlerimiz özellikle de şivlilik için Konyamıza geliyorlar. Burada dolaştığımız zaman hem çevre illerden hem de yurt dışından gelen vatandaşlarımızın olduğunu görüyoruz. Onlarda özellikle Şivliliğin ve üç ayların atmosferini yaşayabilmek için Konyamıza geliyorlar. Böylece bu güzel geleneği hem Konya dışına taşımış oluyor hem de bu manevi atmosferi Konya dışından gelen misafirlerimizin yaşamasına da fırsat vermiş oluyoruz. Burada emeği geçen tüm ekip arkadaşlarımıza özellikle teşekkür ediyorum. Şivlilik Çocuk Bayramı çok büyük bir organizasyon ve bu organizasyonda tabi ki çok sayıda hem belediyemizde görev yapan arkadaşlarımız hem de diğer faaliyetlerde çok sayıda arkadaşımız emek verdiler. Onlara da ayrıca teşekkür ediyorum. Kazasız belasız bir şekilde bu güzel organizasyonu hayata geçirmiş olduk. Tekrar tüm hemşehrilerimizin üç aylarını tebrik ediyorum. Rabbim bizleri sağlıklı, sıhhatli bir şekilde Ramazan'a ve Ramazan Bayramı'na eriştirsin diye de dua ediyorum" dedi.

Her yaştan vatandaşın beğenisini kazanan Şivlilik programında çocuklar ve aileleri de etkinlikten duydukları memnuniyeti dile getirerek Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı'ya organizasyon dolayısıyla teşekkürlerini iletti.

Kaynak: Selçuklu Belediyesi Basın Bürosu