DOSD Meram’dan Başkan Altay’a teşekkür ziyareti

DOSD Meram Derneği Yönetimi, Mehmet Munlafalıoğlu başkanlığında Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay’ı makamında ziyaret etti. Dernek Başkanı Munlafalıoğlu, DOSD Meram’a verdiği destekler için Başkan Altay’a teşekkür ederken, Başkan Altay da, down sendromlu bireyler ve aileleri için değerli projeler üreten DOSD Meram’ı ve dernek yönetimini tebrik etti.

Meram Belediyesi öncülüğünde hayat bulan Down Sendromlu Bireyler Yaşam Destek Merkezi DOSD Meram Dernek Yönetimi, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'a teşekkür ziyareti gerçekleştirdi. BAŞKAN ALTAY; "BU ŞEHİRDE YAŞAYAN TÜM KESİMLERİN MUTLULUĞU İÇİN ÇALIŞIYORUZ” DOSD Meram Derneği Başkanı Mehmet Munlafalıoğlu'nun dernek yönetimi ile birlikte gerçekleştirdiği ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Uğur İbrahim Altay, DOSD Meram'ın kısa zaman önce kurulmuş olmasına rağmen önemli başarıların altına imza attığını belirterek bunda emeği geçen tüm isimlere sadece down sendromlu bireylerin ve ailelerinin değil tüm şehrin şükran borçlu olduğunu ifade etti. Böyle anlamlı ve değerli bir projeye Konya Büyükşehir Belediyesi olarak destek vermekten dolayı büyük mutluluk duyduklarını kaydeden Başkan Altay, "Çatısını ‘Konya Modeli Belediyecilik' anlayışının oluşturduğu hizmet anlayışımızdan tüm dezavantajlı kesimler de nasibini alıyor. İşte, Selçuklu'da otizmli bireylerin eğitimi için kurulan SOBE, Karatay'da Alzheimer Gündüz Yaşam Merkezi ve down sendromlu bireylerimiz için Meram'da DOSD Meram. Şehrimizde yaşayan herkesin mutluluğu için çalışıyoruz. Bu ulvi amaçla hizmetlerine devam eden bu merkezlerimizi kuran ve destekleyen başkanlarımızı, yönetimlerini, eğitmenlerini, çalışanlarını tebrik ediyor, şehrim adına şükranlarımı sunuyorum. Allah yolunuzu açık etsin” diye konuştu. MUNLAFALIOĞLU; "BAŞKAN ALTAY VE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYEMİZ DAİMA YANIMIZDA OLDU” DOSD Meram Dernek Başkanı Mehmet Munlafalıoğlu da kendilerini ağırlayan Başkan Uğur İbrahim Altay'a teşekkür etti. Down Sendromlu Bireyler Yaşam Destek Merkezi DOSD Meram'ın hizmetlerine başladığı günden bu yana Konya Büyükşehir Belediyesi ve Başkan Uğur İbrahim Altay'ın daima yanında olduğunun altını çizen Munlafalıoğlu, "Tıpkı, şehrimizdeki toplum yararına çalışan diğer tüm STK'larda olduğu gibi, down sendromlu çocuklarımızın, bireylerimizin, derneğimizin ve merkezimizin ne zaman bir desteğe ihtiyacı olsa büyükşehir belediyemizi ve değerli başkanını daima yanımızda bulduk. Bunun için tüm özel bireylerimiz ve yönetimimiz adına kendilerine şükranlarımı sunuyorum ” dedi.

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