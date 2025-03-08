Eğitimde Selçuklu vizyonu! Türkiye’nin en modern ve kapsamlı Güzel Sanatlar Lisesi Selçuklu’ya kazandırılıyor

Selçuklu Belediyesi Konya’ya Türkiye’nin en kapsamlı ve modern Güzel Sanatlar Lisesi’ni kazandırmaya hazırlanıyor. Çalışmalarda fiziki ilerleme oranı % 91’e ulaşan yatırım Selçuklu Vizyonu’nu eğitimde de ortaya koyuyor.

Eğitim yatırımlarıyla dikkat çeken Selçuklu Belediyesi Türkiye'nin en güzel ve en kapsamlı Güzel Sanatlar Lisesi'ni de öğrencilerle buluşturmaya çok yakın. Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı inşasında sona yaklaşılan Güzel Sanatlar Lisesi'nde incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı.

Başkan Pekyatırmacı: "Güzel Sanatlar Lisemiz tüm özellikleriyle Türkiye'de örnek gösterilecek bir yapıya sahip”

Güzel Sanatlar Lisesi'nde çalışmalarda artık sona doğru yaklaştıklarını ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı: "Selçuklu Belediyesi olarak eğitim alanında nitelikli bir işe daha imza atmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Selçuklu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz, Güzel Sanatlar Lisemizin müdürü ve değerli hocalarımızla işin en başından itibaren yaptığımız istişareler sonucu projelerimizin tasarımlarını gerçekleştirmiş ve Türkiye'ye örnek niteliğinde bir Güzel Sanatlar Lisesi projesini ortaya koymuştuk. İnşaat çalışmalarımız hızlı bir şekilde devam ediyor ve son ince işlerini de tamamladığımız zaman 2-3 aylık süre içerisinde Güzel Sanatlar Lisemizi tamamlayıp İl Milli Eğitim ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüze teslim edilecek şekle de getirmiş olacağız. Kapasitesi, derslik ve atölye sayılarının yanı sıra verilecek eğitimleriyle de Türkiye'deki diğer güzel sanat liselerine de örnek nitelikte bir güzel sanatlar lisesini şehrimize ve ülkemize kazandıracak olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. İnşallah okulumuzdan çok sayıda yetenekli gencimiz eğitim alacak ve ülkenin önde gelen sanatçılarının yetişmesini sağlayacak. Bu değerli yatırımın şehrimize ve eğitim camiamıza hayırlı olsun” şeklinde konuştu.

Güzel Sanatlar Lisesi modern tasarımı ve fiziksel donatılarıyla dikkat çekiyor

Parsana Mahallesi'nde 10 bin 885 metrekare inşaat alanında yapılan Türkiye'nin en kapsamlı ve modern Güzel Sanatlar Lisesi, çok sayıda yetenekli gencin eğitim almasını ve ülkenin önde gelen sanatçılarının yetişmesini sağlayacak.

Bodrum, zemin ve 1 kattan oluşacak olan lisede 16 adet kültür dersliği, 2 adet laboratuvar, 11 adet atölye, 7 adet müzik dersliği, 34 adet bireysel çalışma odası, kütüphane, kantin, çok amaçlı salon, sergi alanı, müze, 450 kişilik konferans salonu ve fuaye alanı yer alacak.

Kaynak: Bülten