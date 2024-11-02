1973 - 1980 tarihleri arasında MSP Konya Milletvekilliği ve Anayasa ve Adalet Komisyonu Başkanlığı yapan Şener Battal hayatını kaybetti.
Konya Akşehir doğumlu olan eski Konya milletvekili Şener Battal hayatını kaybetti..
1973 - 1980 tarihleri arasında MSP Konya Milletvekilliği aynı zamanda Anayasa ve Adalet Komisyonu Başkanlığı yapan Battal, o dönemde Meclisin en çalışkan milletvekilleri arasında yer aldı.
Şener Battal kimdir?
1940 yılında Akşehir'de doğan Şener Battal, Gazi Eğitim Enstitüsü ve Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunudur. Hirfanlı Barajı İngiliz Wimpey Şirketi Ambar Memurluğu, Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Kayaş Kapsül Fabrikası Sicil Memurluğu, Akşehir Ortaokulu Edebiyat Öğretmenliği, Millî Eğitim Bakanlığı Basın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü Müdürlüğü, Serbest Avukatlık, TBMM 4.ve 5. Dönem Konya Milletvekilliği, 5. Dönem Anayasa ve Adalet Komisyonu Başkanlığı yapmıştır.
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