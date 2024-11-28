Eski TBMM Başkanı Şentop Selçuk Üniversitesinde Gazze temalı konferans verdi

Eski TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, Selçuk Üniversitesi ev sahipliğinde İnsanlığın Kanayan Yarası: Soykırım - Gazze başlıklı konferans verdi. Şentop, Uluslararası Ceza Mahkemesinin İsrail aleyhine verilen uluslararası anlamda ilk karara imza attığını belirterek karar ile İsrail’e yönelik dokunulmazlık algısının kalktığını söyledi.

Selçuk Üniversitesi Hukuk Akademisi ve Konya Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisi iş birliğinde Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Konferans Salonu'nda düzenlenen konferansa Konya Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Mustafa Uzbaş, Selçuk Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Ak, Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Berrin Akbulut, öğretim elemanları ve öğrenciler katıldı.

Selçuk Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Ak, konferansa katılımlarından dolayı Eski TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop ve Medipol Üniversitesi Arş. Gör. Seniha Begüm Şentop Atıcı'ya teşekkür ederek "Gazze, bir yılı aşkındır İsrail'in zulmü, abluka ve saldırıları altında hayatta kalma mücadelesi veriyor. İnsanlık onurunu savunmak adına Gazze'deki trajediye duyarsız kalmamak ve mazlumların sesini duyurmak, hem dini hem tarihi bir sorumluluk hem de insanlık görevimizdir. Tarih boyunca mazlumların her şartta yardımına koşan ve Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde onların sesini dünyaya duyurmaya devam eden Türk milleti, Gazze başta olmak üzere zulme uğrayan tüm coğrafyaların yanında olmuştur. Üniversitemizin de bu misyonu yerine getirme konusunda ortaya koyduğu tavır bizim için önemlidir” dedi.

Kudüs ve Filistin'in herkesin kalbinde özel bir yere sahip olduğunu ifade eden Konya Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Mustafa Uzbaş, "Doğu Türkistan da Türk - İslam coğrafyasının kadim bir parçası. Bu coğrafyalarda yaşanan acılar hepimizin ortak acısı, ortak meselesidir. Bizler tarih boyunca adaleti, hak ve hukuku en üstte tutan tüm insanlığı kucaklayan bir medeniyetin mirasçılarıyız. Coğrafyamızda barış ve kardeşlik ikliminin hakim olması açısından Filistin'de ve Doğu Türkistan'da yaşanan acıların bir an önce son bulması, en büyük temennimiz ve duamızdır” diye konuştu.

"YENİ DÜNYA DÜZENİ İÇİN ANAHTAR KAVRAMLAR: FİLİSTİN, GAZZE, KUDÜS”

Eski TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, dünyanın birçok yerinde insanlığa yönelik suçlar işlendiğini, bu zulme uğrayan toplumların büyük çoğunluğunu ise Müslümanların oluşturduğunu söyledi. İsrail'in gasp ederek elde ettiği topraklarda suni bir devlet kurduğunu aktaran Şentop, İsrail'in kuruluş sürecini ve işgalci politikasını anlattı. Kudüs'ün Müslümanlar tarafından yönetilmesinin bölgede yaşayan insanlar açısından bir zaruret olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Şentop, şöyle devam etti: "Türkiye'nin İsrail konusundaki tavrını, açıklamalarını sadece Gazze'de yaşayan insanlara yapılan soykırım bağlamında değerlendirmek eksik olur. Bu topraklarla ilgili Türkiye'nin sorumlulukları var. Adamlar 4 bin yıl öncesine dair birtakım haklar iddia ediyorlarsa hukuki belgelerde henüz daha mürekkebi yeni kurumuş belgelerde bizim hukukumuza dair kayıtlar var. Eğer yeni bir dünya kurulacaksa ve zulümle tesis edilen bu dünya düzeni eğer yıkılacak ve yerine yeni bir dünya kurulacaksa bunun anahtar kavramları; Filistin, Gazze ve Kudüs'tür. Bunlar yeni dünya düzeninin de mevcut dünya düzenin de bize ana hatlarını veriyor.”

Şentop, Uluslararası Ceza Mahkemesinin Başbakan Binyamin Netanyahu ve Eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkındaki kararının İsrail aleyhine verilen uluslararası anlamda ilk karar olduğunu, bununla İsrail'e yönelik dokunulmazlık algısının kalktığını sözlerine ekledi.

İsrail'in Filistin halkına yönelik saldırılarını her geçen gün şiddetini artırarak devam ettiğini anlatan Medipol Üniversitesi Arş. Gör. Seniha Begüm Şentop Atıcı, "Devletler bu tür soykırım niyetlerini doğal olarak açıkça dile getirmek eğiliminde değil. Ancak İsrail'in bu niyetini dile getirmekten çekinmediğini, aksine her fırsatta bu niyeti besleyen açıklamalar, tabiri caizse böbürlenerek gururla yaptığını görmekteyiz” dedi.

Konferans, Selçuk Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ak'ın Prof. Dr. Mustafa Şentop'a; Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Berrin Akbulut'un Arş. Gör. Seniha Begüm Şentop Atıcı'ya plaket takdim etmesiyle sona erdi.

(Mustafa İlker Şen)