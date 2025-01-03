Fatih Özgökçen’den AK Parti Konya İl Başkanlığı için ilk açıklama

AK Parti Konya İl Başkanlığı görevine aday gösterilen Fatih Özgökçen, yaptığı açıklamayla Konyalılara teşekkürlerini iletti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür eden Özgökçen, kendisine verilen bu görevi büyük bir onur ve sorumlulukla kabul ettiğini belirtti.

Fatih Özgökçen, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Aziz, kıymetli Konyalı Kardeşlerim, Bugün şahsımı AK Parti Konya İl Başkanlığı adaylığına layık gören Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a sonsuz şükranlarımı sunuyorum.

Teşkilatımızın tüm mensuplarına, kıymetli hemşerilerime, davamızın kalbini temsil eden kadın kollarımıza, yolumuza heyecan katan sevgili gençlerimize, aziz dostlarımıza, davamıza hizmet etmiş tüm il başkanlarımıza ve özellikle de AK Parti Konya İl Başkanımız Sayın Hasan Angı ağabeyimize çok teşekkür ediyorum.

Rabbim çıktığımız bu yolda bizleri, liderimize, dava arkadaşlarımıza ve milletimize mahcup etmesin.

AK Parti bir dava hareketidir, bir erdemliler ve gönüllüler birlikteliğidir. 22 yıl önce yakılan bu erdem meşalesi, bugün hem ülkemizde hem de gönül coğrafyamızda aydınlığın timsali ve umudun yegâne adresidir.

Bizim kutlu davamız, adını Türk siyasi tarihine altın harflerle yazdırmış; başladığı günden bu yana erkeğiyle kadınıyla, genciyle yaşlısıyla 7'den 70'e 85 milyon Büyük Türkiye Ailesi'nin sarsılmaz iradesini yansıtmıştır.

Bu davanın lideri, Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın sınırların ve hayallerin ötesindeki vizyonu, sadece bugüne değil, yarınlara da ışık tutan bir kılavuzdur.

"Daha Adil Bir Dünya Mümkündür” vizyonu; milletini ve ülkesini seven herkes için değişmez bir rehberdir.

Biz de Konya aşıkları olarak bu rehberden tek bir an bile şaşmayacağız; milletimize duyduğumuz sevdamızla Konya'mızın neferi olacağız.

Çünkü Konya'mız, sadece Türkiye'nin değil, medeniyetimizin kalbidir.

Çünkü Konya'mız; her taşında tarihin, her sokağında maneviyatın kol gezdiği kutsal bir emanettir.

En büyük gayemiz şudur ki, bize verilen emanete layıkıyla hizmet edeceğiz; tarihimizin, değerlerimizin ve liderimizin izinden yürüyeceğiz.

Konyalı hemşerilerimizle daima bir ve beraber olacağız, sıkılmadık el, girilmedik hane bırakmayacağız.

Konya'mızda Kulu'dan Taşkent'e, Akşehir'den Halkapınar'a kadar; ilçe ilçe, belde belde, köy köy yeni bir şahlanış sürecini başlatacağız.

Konya'mızın teşkilatçılıktaki değerlerini daha da geliştireceğiz. Saatlerimizi, daima zafere ayarlayacağız, daima seferde olacağız. Sahada sürekli koşan insanlar olacak, Konya'nın her sokağına alın terimizi dökeceğiz.

Cumhur ittifakımızla, bakanlarımızla, genel başkan yardımcılarımızla, milletvekillerimizle, belediye başkanlarımızla, teşkilatımızın eski ve yeni yöneticileriyle daima ortak akılda buluşacak, vefayı ve istişareyi hep baş ucumuzda tutacağız.

Bu davanın manevi önderleri olan Mevlana'mıza, Hacı Veyiszade'mize, Ladikli Ahmet Ağa'mıza ve nasihatleriyle büyüdüğümüz Tahir Büyükkörükçü hocamıza layık birer evlat olmak için, Konya'mızın değerlerini daha da yüceltmek için koşacağız.

Diyorum ki;

Şimdi, Konya'yı Türkiye Yüzyılı'nın güçlü şehri yapmak için, daha güçlü bir geleceğe taşımak için kolları sıvama zamanı!

Şimdi, Konyaʼmıza daha güzel hizmetleri getirmek için koşma zamanı!

Durmak Yok, Yola Devam!''