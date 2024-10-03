Görme engelli bireylere özel mobil uygulama geliştirildi

Selçuk Üniversitesi öğrencisi Muhammet Hakan Kırca, görme engellilerin yaşamını kolaylaştırmayı amaçlayan yenilikçi projesiyle TEKNOFEST Üniversite Öğrencileri Araştırma Proje Yarışmaları Sağlık kategorisinde üçüncülük ödülünü kazandı. Proje, görme engelli bireylerin göz egzersizlerini eğlenceli bir oyun ortamında yapmalarına olanak tanıyor.

Projenin danışmanı Dr. Öğr. Üyesi Sema Servi, "Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) Üniversite Öğrencileri Araştırma Proje Yarışmaları Sağlık kategorisinde AYZEK Svision Takımımız üçüncülük ödülüne layık görüldü. Bu projeyle amacımız, görme engeli olan veya düşük görme seviyesine sahip bireylerin göz egzersizlerini bir zorunluluk olmaktan çıkarıp eğlenceli bir hale getirmekti. Böylelikle engelli bireylerin gelişimlerine katkı sağlamayı hedefledik” dedi.

UYGULAMAYA MOBİL ERİŞİM İMKANI VAR

Ayzek Svision Takım Kaptanı Muhammet Hakan Kırca, projenin detaylarıyla ilgili şunları söyledi: "Projemizle görme engelli bireylerin göz egzersizlerini eğlenceli bir oyun ortamında yapmalarını sağlamayı hedefledik. Daha önce bazı video ve oyunlar mevcuttu ancak aldığımız geri bildirimlerde videoların sıkıcı, oyunların ise birkaç kez oynandıktan sonra ezberlenip rutine dönüştüğü belirtildi. Bu nedenle göz egzersizlerini eğlenceli ve her seferinde farklı bir deneyim sunacak şekilde geliştiren bir mobil uygulama yapmaya karar verdik. Özellikle 6-11 yaş grubundaki çocukların gelişimi için bu tür egzersizler çok önemli olduğundan uygulamayı mobil platformda erişilebilir kıldık.”

Görme engelliler için geliştirdikleri proje oyunun adının MiracleCircle olduğunu belirten Kırca, "Uygulamamızda, uzman görüşleri ve kullanıcı geri bildirimlerine göre belirlediğimiz renkler, nesnelerin boyutları ve topların düşme hızı gibi faktörlerle motor nöronlarını harekete geçiriyoruz. Böylece kullanıcıların göz egzersizlerini daha etkili ve keyifli bir şekilde yapmalarını sağlıyoruz” dedi.

Selçuk Üniversitesinin engelli bireyler için geliştirdiği proje, TEKNOFEST ziyaretçileri tarafından da ilgiyle karşılandı.

(Mustafa İlker Şen)