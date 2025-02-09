Grip salgınına karşı doğal koruma: Konyalılar turşu ve turşu suyuna yöneldi!

Konya’da özellikle son zamanlarda artan grip ve soğuk aldığı vakalarından sonra vatandaşlar bağışlıklarını güçlendirmek için turşu ve turşu suyuna yöneldi.

Son zamanlarda yaygın olan üst solunum yolu hastalıkları sağlığı tehdit etmeye başladı. Solunum yolu enfeksiyonuna neden olan grip salgını başta çocuklar olmak üzere herkeste etkili olabiliyor. Özellikle bağışıklık sistemi zayıf olan vatandaşların yakalandığı ve ağır geçirdiği hastalık, hastanelerde de zaman zaman yoğunluğa neden olabiliyor. Bağışıklığını güçlendirmek isteyenler ise Türk sofralarının vazgeçilmez lezzetlerinden turşuya yöneliyor.

Turşu kurulum aşamasında belirli noktalara dikkat edilmesi gerektiğinin altını çizen turşucu Selman Kozan, kurulan turşuların hızlıca bozulmaması ve tadı, kıvamı tam tutması için püf noktaların önemli olduğuna dikkat çekti. Kozan, "Öncelikle salgınlardan dolayı çok hastaneler şu an çok kalabalık, yoğun. Turşu da zaten doğal antibiyotik. Dediğimiz gibi fermentesinden dolayı yani içerisinde sirkesi, limonu olmasından kaynaklı tamamen doğal bir koruyucu etkisi vardır. Özellikle bu soğuk aylarda, bol bol tüketilmesi gerekiyor turşu suyunun ve turşunun. Turşu suyunun zaten bağışıklığı güçlendirici etkileri vardır. Boğaz ağrısına, ağızdaki yaralara, kabızlık gibi birçok şeye faydası var" dedi.

"Çocuklara ‘gelin turşu suyu için' şeklinde ikram ederiz"

Turşunun unutulmaya yüz tutmuş kültürden birisi olduğuna dikkat çeken turşucu Selman Kozan, "Yeni neslin bilmediği ve çok tüketmediği bir şey ve özellikle faydalarını bilmiyorlar turşunun. Biz kapıdan birçok çocuğa ‘gelin turşu suyu için' şeklinde ikram ederiz. Bunları artık alışkanlık haline getirdik. Bu şekilde çocuklar da alıştı her gün gelmeye başlıyor buraya. Turşu tüketiminde yaş sınırı yok. Tadına baktığı zaman tadı, lezzeti güzel olduğu zaman zaten genci, yaşlısı, ihtiyarı hepsi tüketebiliyor. Yaşlılarda şeker hastalığı, tansiyonu yüksek olanlar pek tercih etmiyor. Çeşitlerimiz arasında da salatalık ve biber türleri, lahana, havuç, fasulye ve şu aralar sarımsak ve bamya en çok tüketilen ürünlerimizden" şeklinde konuştu.

"Sirke ve limonunu damak lezzetinize göre evinizde ayarlayabilirsiniz"

Selman Kozan, turşuyu aşırı derecede limonlu veya sirkeli yapmadıklarını belirterek, "Bu yıllarca tartışmaya konu olmuş bir mevzu zaten. Biz herkese hitap ettiğimiz için limonu az, sirkesi az; aşırı derecede sirke, limon yapmıyoruz. Müşterilerimize diyoruz ki ‘aldığınız turşunun içerisine limon, sirke ilave edebilirsiniz' ve kendi damak lezzetinize göre evinizde ayarlayabilirsiniz. Şu an bizim burada 85 çeşit turşumuz var. Yeni eklenen turşularımız oldu, biz yavaş yavaş çeşidimizi arttırıyoruz" diye konuştu.

Turşuyu tüketen vatandaşlar ise bağışıklık güçlendiren doğal bir besin olduğu için severek tükettiklerini söyledi.

Kaynak: İHA