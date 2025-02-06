HSK mazeret kararnamesi yayımlandı! Konya’da hangi atamalar yapıldı?
Hakimler ve Savcılar Kurulu’nun, mazeret kararnamesiyle 268 hakim ve cumhuriyet savcısının görev yeri değiştirildi. kararnameyle birlikte Konya’da da atamalar gerçekleşti. İşte Konya’da HSK mazeret kararnamesiyle atanan hakim ve cumhuriyet savcıları...
Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Birinci Dairesinin, hakim ve cumhuriyet savcılarının talepleri doğrultusunda yaptığı değerlendirme sonucu hazırlanan kararname, Kurulun internet sitesinde yayımlandı.
Buna göre, idari yargıda 13, adli yargıda 255 olmak üzere toplam 268 hakim ve savcı yeni görevlere atandı.
KONYA'YA YAPILAN ATAMALAR
Konya'da Bünyamin Kurt, Konya Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Savcısı görevinden, Konya Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcı Vekilliği görevine Neşe Kıyar, Yargıtay Tetkik Hakimliği'nden, Konya Cumhuriyet Savcılığına, Artunç Kıyar Yargıtay Tetkik Hakimliğinden, Konya Hakimliğine atandı.
KONYA'DAN GİDEN ATAMALAR
Konya'dan giden atamalarda ise Konya Hakimi İrem Nur Özdoğan, Gaziantep Hakimliğine, Konya Hakimi Çağla Maden Seyyidoğlu, Bakırköy Hakimliğine, Esra Ünal Çelebi, Ereğli Hakimliğinden İstanbul Hakimliğine, Konya Hakimi Mine Yüksel Uzuner Isparta Hakimliğine, Ömer Faruk Genç, Ereğli Hakimliği'nden İstanbul Hakimliğine atandı.
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