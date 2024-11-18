Kar yağışı için geri sayım başladı! Konya’ya kar yağacak

Konya’da beklenen kar yağışıyla ilgili sevindirici haber geldi. Son verilerine göre, Konya’da uzun zamandır özlenen beyaz örtü için sayılı günler kaldı.
Konyalıların heyecanla beklediği kar yağışı için sevindirecek haber geldi. Özellikle kurak geçen mevsimler sonrası gelen bu haber, çiftçilerden çocuklara kadar herkes için umut kaynağı oldu.
Etkili kar yağışı bekleniyor
Meteoroloji uzmanları, kar yağışının şiddeti ve etkisiyle ilgili detaylı raporları önümüzdeki günlerde paylaşacak. Ancak ilk tahminlere göre, şehir merkezinde etkili bir kar yağışı bekleniyor.
Hava Sıcaklıkları Düşüyor
Konya genelinde hava sıcaklıklarının hissedilir derecede azalması beklenirken, vatandaşların don olayları ve ulaşımda oluşabilecek aksamalara karşı dikkatli olmaları uyarısı yapıldı.
Aladağ'a kar yağdı!
Dün Konya'nın Derbent ilçesinde yer alan ve bölgenin önemli doğal güzelliklerinden biri olan Aladağ, mevsimin ilk kar yağışıyla beyaza büründü. 2.385 metre rakımlı Aladağ, özellikle kış turizmi açısından büyük bir potansiyele sahip.
17 Aralık'ta kar geliyor
17 Aralık Salı günü, Konya'nın bembeyaz bir örtüyle uyanması bekleniyor.
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