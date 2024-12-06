Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca’dan Şeb-İ Arus haftası mesajı

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Hz. Mevlana’nın 751. Vuslat yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Yüzyıllar önce Hz. Mevlana’nın, Belh’den Konya’ya uzanan yolculuğunun temelinde muhabbet olduğuna vurgu yapan Başkan Hasan Kılca; “Konya’mız hoşgörünün, samimiyetin ve muhabbetin kalbidir. Dünyanın dört bir yanından şehrimize gelen yüzbinlerce yerli veya yabancı misafirimiz de aslında sevginin, samimiyetin derin bir muhabbetin arayışındadırlar” dedi.

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Hazreti Mevlana'nın 751. Vuslat Yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

MUHABBET EN KIYMETLİ GÖNÜL SERMAYESİDİR

Mesajında Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin 751. Vuslat Yıldönümü Uluslararası Anma Törenleri'nin bu yılki teması 'Muhabbet Vakti' olarak açıklandığını hatırlatan Başkan Hasan Kılca, şunları aktardı; "Her yaratılanın uzun veya kısa bir ömrü vardır. Her ömür zaman değirmeninde tükenir ve nihayet biter. İnsanlar, vakti gelince arkalarından en ufak bir iz bile bırakmadan varlık sahnesine veda ederler. Muhabbet ise bu vedanın ve gelip geçiciliğin dışındadır. Çünkü muhabbetin ömrü sonsuzdur. Kimin sinesi muhabbetle yoğrulmuşsa, muhabbeti kalbinde taşıyorsa; o, fâni cesedinden sıyrılmış, vefatından sonra bile hayattakinden daha ihtişamlı bir şekilde ömür sürmeye devam eder. O zaman muhabbet için ‘en kıymetli gönül sermayesidir' desek yanlış olmaz. İçinde yaşadığımız şu dünya, muhabbet üzerine kurulmuştur. Varlık sebebimiz muhabbettir. Maide Suresi 54. Ayet-i kerimede; "Allah onları, onlar da Allah'ı severler” buyrulmuştur. Dolayısıyla insanın mayası muhabbettir. Muhabbetin olmadığı yerde yaşam emaresi olmaz. Sevgi olmadan tohum nasıl filizlenir, çiçek boy verebilir mi, en önemlisi de insan, kâmil-i insan olabilir mi?”

BELH'DEN KONYA'YA OLAN YOLCULUĞUN TEMELİNDE MUHABBET VARDIR

Hasan Kılca; Hz. Mevlana'nın, Belh'den Konya'ya yolculuğunun temelinde muhabbet olduğunu belirterek yüzyıllardır milyonlarca insanın bu arayış yolculuğuna katıldığını söyledi.

Kılca; "Muhabbetten Muhammed oldu hâsıl Muhammedsiz muhabbetten ne hâsıl” sözüyle Bezmialem Valide Sultan muhabbeti farklı bir izahla anlatır. Muhabbetin temeli aşktır, sevgidir, samimiyettir ve muhabbetin ete kemiğe bürünmüş hali ise rahmet deryası Hz. Muhammed (s.a.v.) olduğuna işaret eder. Hz. Mevlana ise ‘Ben yaşadıkça Kur'ân'ın bendesiyim, ben Hz. Muhammed'in (sav) ayağının tozuyum. Biri benden bundan başkasını naklederse ondan da bîzarım o sözden de bîzarım' sözleriyle muhabbetin kaynağını izhar eder. Muhabbet dergâhının membaı olanların başında peygamberler, sonra da Allah dostları gelmektedir. Bu has kullar, vefatlarından sonra da bulundukları beldelerde büyük bir sevgi kaynağı olurlar. Bu büyük şahsiyetler, bulundukları civara ulvî değerler kazandırıp manevi kökler salarlar. Hz. Mevlana da bu kıymetli şahsiyetlerden bir tanesidir. Bugün dünyanın dört bir yanından Konya'ya gelen yüzbinlerce yerli veya yabancı misafir aslında sevginin, samimiyetin derin bir muhabbetin arayışındadırlar. İnsanı en zorlu yola revan eden, yolun meşakkatine rağmen yolu kolay ve güzel kılan bu muhabbettir. Hz. Mevlana'nın, Belh'den Konya'ya uzanan yolculuğu da işte bu muhabbetten hâsıl olmuştur. Muhabbet bütün fiilleri anlamlı kılan kıymetli bir eylemdir” ifadelerini kullandı.

KONYA HOŞGÖRÜNÜN, SAMİMİYETİN VE MUHABBETİN KALBİDİR

Konya'yı hoşgörünün, samimiyetin ve muhabbetin kalbi olduğuna vurgu yapan Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca; Konya'nın sadece Büyük Selçuklu'nun değil, aynı zamanda gönül dünyamızın da en kıymetli başkenti olduğunu kaydetti.

Başkanı Hasan Kılca, Hazreti Mevlana'nın 751. Vuslat Yıldönümü ve Şeb-i Arus Haftası dolayısıyla yayımladığı mesajını şu sözlerle tamamladı; "Her yıl 7-17 Aralık tarihlerinde hüzünlü bir ayrılık atmosferiyle birlikte aynı zamanda bir düğün heyecanını sarar tüm Konya'yı. Yüzyıllar öncesinde olduğu gibi bu günde, ayrılık gibi görünen o güzel kavuşmanın kıymetli bir vuslat sevincine büründüğüne şahitlik ederiz. Şeb-i Arus, bizler için de yalnızca bir anma gecesi değil, gönüllerin bir araya geldiği, muhabbetin doruğa ulaştığı bir vuslatın da zamanıdır. Bu yıl Şeb-i Arus törenleri, ‘Muhabbet Vakti' temasıyla daha derin bir anlam kazanıyor. Hz. Mevlanâ'nın bize miras bıraktığı tüm öğretilerinin en temel özelliği; insanların renklerine, dillerine, inançlarına bakmaksızın birleştirici ve ilahi aşka çağıran bir rehber olmasıdır. Onun her kelamı muhabbetle kalbimizi ferahlatır, sakinleştirir. Dünya imtihan yurdu olduğu gibi aynı zamanda muhabbet yurdudur. Bizler sevgiyle, hoşgörüyle, anlayışla yoğrulmuş bir dünyayı birlikte inşa edebiliriz. Bugün dünyadaki savaşlar, ötekileştirme ve nefret söylemleri hepimizi derinden yaralıyor. Oysaki sevgi ve samimiyetle yoğrulmuş muhabbet; insanları birleştiren, ayrılıkları ortadan kaldıran çok güçlü bir bağdır. Şeb-i Arus; ayrılığın sona erdiği, gönüllerin birleştiği muhabbet anıdır. Hz. Mevlâna'nın vuslatına tanıklık eden bu özel vakitler hepimize ilham olsun.

‘Muhabbetle acılar bal olur, dertler şifa bulur' der Mevlâna. Şeb-i Arus da gönüllerimizin buluşması, muhabbet vakti olsun. Vuslatın 751'inci yıl dönümü hepimize yeni bir anlayış kapısı, yeni bir kavrayış ve tüm dünya için hoşgörü vesilesi olsun.”